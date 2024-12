El mejor género y cercanía en Frutas Vergara

El mejor género y un trato cercano han sido siempre las señas de identidad de Frutas Vergara. Un negocio con años de historia en la ciudad de Ávila por el que ya han pasado tres generaciones de la familia Vergara, primero en el Paseo de San Roque y después en el Mercado de Abastos, y que desde hace tres años ha tomado un nuevo rumbo de la mano de Mario y su mujer Habiba Bencherif en su actual ubicación, la calle Comuneros de Castilla, número 3.

«El negocio comenzó con mi abuelo, mis padres y mis tíos, y yo no he conocido otra cosa en toda mi vida, pues empecé echando una mano con 15 años y llevo ya 25 trabajando en la frutería», comenta Mario Vergara, quien explica que «lo fácil hubiese sido dejarlo, según está el sistema, pero nos ha apetecido seguir luchando por este negocio hasta que podamos». Ylos resultados están ahí, pues Frutas Vergara sigue teniendo una clientela cada día más contenta y en esta nueva etapa también están sirviendo a la hostelería. «Habiba es imprescindible porque es la que saca adelante la frutería y yo me encargo de los repartos a la hostelería», explica.

Su filosofía, heredada de sus padres y sus tíos, es tener un género de primera calidad y así, además de la gran variedad de frutas que tienen en sus expositores, también venden productos fundamentalmente de la provincia de Ávila, como la miel de El Barraco, las patatas de Tiñosillos o los huevos ecológicos de Riofrío, por poner solo unos ejemplos. «Nosotros compramos a la gente de aquí y son todos productos de primera calidad», afirma Mario Vergara, quien comenta que «tenemos cosas exclusivas que valen un dinero, pero porque están muy bien trabajadas y la clientela cada día está más contenta y nosotros también».

Son muchos años ofreciendo el mejor servicio a los abulenses y las claves para seguir adelante, pese a la fuerte competencia de grandes plataformas, es y seguirá siendo, como indica Habiba, «el buen trato, la amabilidad, hacer bien las cosas, porque somos muy cercanos con la gente, y todo eso, unido al buen género que tenemos, hace que podamos seguir aguantando unos años más».