Varios vecinos de la plaza Ajates han presentado un escrito en el Ayuntamiento de Ávila denunciando las condiciones en las que ha quedado esa zona tras la remodelación para construir en ella dos rampas mecánicas. Los firmantes muestran su preocupación, especialmente, por el hecho de que «cuando llueve el agua se mete en las viviendas y ha empeorado la accesibilidad».

Los trabajos que se han llevado a cabo para colocar en esa plaza dos rampas mecánicas para facilitar el acceso desde la zona norte al centro de la ciudad no son del agrado de todos los vecinos del lugar. De hecho, para una serie de ellos lo que se ha conseguido es, a su juicio, todo lo contrario de lo que se perseguía, ya que ahora la accesibilidad es, según su opinión, «bastante peor al haber aumentado el número de escaleras» en una zona determinada de la plaza, lo que «tanto si es para subir, como si es para bajar, hace que el acceso a las viviendas afectadas sea ahora mucho más complicado que antes».

Más allá del aspecto estético de la plaza, «que a unos les puede gustar y a otros no», lo que principalmente ha motivo el escrito de protesta en el Ayuntamiento, «del que aún no tenemos respuesta», afirman, es que «por la caída del pavimento de la plaza, cuando llueve el agua directamente se mete en las casas». Son las situadas en la zona izquierda de la plaza (en sentido norte-sur) las más afectadas por el hecho de que «debido a las obras se ha subido el nivel de las aceras y la caída del pavimento es en algunos casos negativo y en el mejor de ellos horizontal, lo que hace que el agua se vierta directamente hacia las viviendas, con lo que supone que entre en las casas».

«Cuando llueve el agua entra directamente en nuestras casas» - Foto: David GonzálezA pesar de que esta circunstancia se apuntó por parte de los vecinos perjudicados directamente con la dirección de la obra, así como con técnicos municipales y que, de hecho, se realizaron algunos trabajos para su solución, «lo que hicieron no ha servido para nada», critican los vecinos, «porque lo máximo que se ha logrado es que el pavimento esté horizontal en algunas zonas, mientras que en otras, la mayoría, sigue teniendo una pendiente negativa y no se ha solucionado el problema», que se agrava, afirman, con el hecho de que «al haber quedado parte de las casas por debajo del nivel de la acera y no haberse impermeabilizado, esta situación va a provocar humedades».

sin árboles. Otra de las críticas que hacen los vecinos al estado en el que ha quedado la plaza tras los trabajos realizados es que «han desaparecido los árboles que había en ella, lo que aumenta el problema del calor en verano y del frío en invierno en las propias casas, que solucionaremos con más gastos»

Desde los afectados también se considera que la colocación de las rampas, «sobre todo la de la zona alta, no es la más idónea, porque termina en el lugar más abajo de la plaza, en vez del más alto, que es por donde tenía la salida natural esta plaza».

«No estamos en contra de la colocación de las rampas, que seguramente beneficiarán a muchas personas de la zona, pero sí que lo estamos de que para ello, nosotros tengamos que ser los más perjudicados», concluyen.