Se lo tenía que pensar, reflexionar. No era una decisión que hubiera que tomar en caliente. «Después de todo lo ocurrido me lo voy a plantear» confesaba NoelMartín hace unos meses tras un 2023 para pensárselo y mucho. Porque fue un año con demasiados varapalos para el ciclista de El Arenal. Tenía dudas de su futuro no sólo como piloto de tándems sino en el propio ciclismo. Porque el año que se acaba de cerrar le dejó tocado en todos los sentidos. Por un lado, la decisión de la RFEC de cambiar la composición de los tándems –perdía como pareja a Christian Venge– con lo que ello suponía en sus aspiraciones deportivas; por otro el grave accidente en la Vuelta a Cantabria que le llevó a la UCI y cuyas secuelas aún arrastra. Pero con el nuevo año lo tiene decidido.Noel Martín sigue. «Si lo tengo que dejar que sea por una decisión mía, no por un accidente. Voy a seguir corriendo.Me gusta competir, el ambiente de las carreras y todo lo que conlleva. Llevo el ciclismo dentro y no me hubiera gustado dejarlo así».

No han sido meses sencillos para el abulense, que en septiembre sufría una grave caída en la Vuelta a Cantabria. Fisura en la pelvis, cresta iliaca rota y cinco costillas fracturadas como primer diagnóstico.Lo peor vino unas horas después con un derrame pulmonar que le llevó varios días a la UCI. Había que recuperarse física y mentalmente. «Han sido semanas de evolución en las que he pasado de no querer montar en bici a querer salir pero hacerlo a mi aire. Al final me he ido viendo bien, cada vez con más ganas, y me he dado cuenta de que tengo ganas de volver a correr... Mi intención es volver». Siente de nuevo el gusanillo. «Me apunté a una carrera del pavo hace unos días y sentí mariposas en el estómago».

Volverá aunque «no sé a qué nivel. En estos momentos ya estoy entrenando con ganas, con ilusión. Es verdad que el pulmón no está al cien por cien, pero no tengo prisas y sólo con volver a montar me siendo feliz». Un regreso tanto al ciclismo individual como a su labor como piloto de tándems. «Lo uno lleva a lo otro». Ya ha hablado con varios equipos y cuenta con ofertas para continuar dentro del campo amateur y además ya trabaja en «una nueva oportunidad» de volver a ser piloto de tándems. «De momento no hay nada cerrado pero si todo marcha bien haré las dos cosas».

Competir será el final de un camino en el que aún tiene por delante recuperarse de las secuelas del accidente en la Vuelta a Cantabria. «Para la recuperación del pulmón no hay plazos pero va más o menos bien» señala. Aún debe recuperar capacidad. Hay que recordar que le extrajeron casi 2,7 litros del sangre del pulmón y sufrió además una neumonía. Cuando sube la intensidad de los entrenamientos «aún me cuesta coger aire». Aún así «si hace unos meses me dicen que estaría ahora haciendo deporte a la intensidad a la que lo estoy haciendo, lo hubiera firmado» confiesa quien se vio realmente mal cuando ocurrió todo. «Ahora mismo podría correr a un nivel aceptable. Otra cosa es disputar» victorias. Eso vendrá con el tiempo.