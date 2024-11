El atletismo de Castilla y León presume en Ávila

El Auditorio de San Francisco fue el escenario para la clausura de la temporada 2024 del atletismo castellano y leonés. «Si estás aquí es que has hecho las cosas bien» decía Eva Santidrián, olímpica en París 2024 como Óscar Husillos, presente en la gala. Una cita olímpica «a la que acudieron 13 deportistas de Castilla y León y 9 eran de atletismo» señalaba Gerardo García, presidente de la Federación de Castilla yLeón de Atletismo, en un acto con más de 100 premiados, ejemplo del buen momento que vive esta disciplina en la región. Entre ellos dos abulenses, Carla Jiménez Sanandrés y Luis Miguel Sánchez Blanco, en una amplia nómina que refleja lo mucho que ha dado de sí este deporte para los atletas de Castilla y León. Les acompañó RaúlChapado, presidente de la Real FederaciónEspañola de Atletismo, ilusionado por un acto que tenía lugar «apenas a 500 metros de donde me he criado. Éste es mi barrio. Es un placer celebrar aquí el magnífico año del atletismo de Castilla y León». Recordó el buen hacer de atletas, de clubes pero también de quienes organizan las pruebas «con esa pasión que tiene esta federación por ofrecer lo mejor».

Una federación, la de Castilla y León, que encabeza Gerardo García y que cierra «un año espléndido a nivel de resultados. Hemos conseguido 142 medallas. Estamos ante los mejores años del atletismo en la comunidad. Estamos en una posición a nivel nacional envidiable, por delante de comunidades con más población y recursos». Una noche para presumir. «El atletismo en nuestra comunidad está a un nivel envidiable». Y dentro de ella, Ávila, una ciudad y provincia que «ha sido epicentro» en la celebración de eventos y en la que observa un futuro muy positivo desde la base, con escuelas de atletismo «cada vez con más niños y niñas».

Ya no es futuro sino que es presente Carla Jiménez Sanandrés, premiada como campeona de España Sub'20 en los 1.500 metros lisos o campeona de España Sub'20 de Campo a Través por equipos con el Facsa Playas de Castellón. Un año del que se queda con muchas cosas, como ese Campeonato de España Absoluto en el que pasó por primera vez a la final. «Antes lo veía en la tele y ahora lo he podido vivir con las mejores».

Junto a la joven atleta entrenada por Rubén Muñoz de la Cruz, el premio a Luis Miguel Sánchez Blanco (Bikila) como campeón de España de los 10.000 metros lisos M35. No faltaron los reconocimientos al Ayuntamiento de Ávila, la Diputación de Ávla y el Ayuntamiento de Cebreros en el apartado de entidades premiadas.

De gala en gala. Si en la tarde del viernes se celebró en el Auditorio de San Francisco la Gala de Castilla y León del Atletismo, este sábado en el Episcopio –19,15 horas– llega el momento de la Gala Regional del Triatlón 2024 con una cita muy especial.No sólo es su celebración en la capital abulense sino que servirá para homenajear a Teresa Arribas Agüero, quien fuera subcampeona delMundo de Triatlón Júnior de Larga Distancia, internacional Absoluta y campeona de España y de Castilla y León en varias ocasiones. Un reconocimiento a toda su carrera en una gala en la que se reconocerán los logros anuales más importantes de los triatletas castellano y leoneses, los ganadores de los rankings de Castilla y León, los reconocimientos de la Liga de Clubes y una mención especial a la organización del Duatlón de Ávila.