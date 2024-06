Un homenaje a los 'decanos' de nuestra ciudad

Siempre da gusto que nos reconozcan por nuestros méritos y por nuestro trabajo, pero quizá da algo más de bochorno cuando lo hacen por nuestros valores humanos, y más, cuando lo hacen públicamente. Esta tarde, el Centro Residencial DomusVi Decanos ha celebrado su entrega de premios anuales, destinada a aquellas personas que destacan, además de por sus cualidades artísticas o profesionales, por sus valores humanos. La residencia ha convocado unos galardones divididos en dos modalidades, Decano Nacional y Decano Provincial, que han ido a parar a la actriz y cantante Charo Reina y al expresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ávila (AECC), José Ignacio Paradinas, respectivamente.

La edición de este año, además, ha contado con dos reconocimientos adicionales, como el Premio de Decano de Honor a Ana María Rodríguez, directora de la residencia DomusVi Decanos durante casi 17 años, y el Decano del Centro 2024 a la residente Amalia Pombo, que el próximo mes de febrero cumplirá 100 años. Los cuatro han recibido una escultura de diseño titulada 'Experiencia de Vida', creada por la escultora abulense Elena González.

Estos han sido los primeros premios anuales bajo la dirección de Susana Plaza, que sustituyó a Ana María Rodríguez en diciembre. «Estoy encantada de poder celebrar los Premios Decano de este año. Lo que más ilusión me hace es ver cómo todo el equipo técnico y todo el centro se han volcado en la celebración de este día para que los residentes, que son quienes realmente nos importan, disfruten mucho de esta jornada. Para ellos es como un gran día de fiesta», ha asegurado la directora.

Un homenaje a los 'decanos' de nuestra ciudadUna labor que hasta hace poco más de medio año realizaba Ana María, premiada con el Decano de Honor. «No me esperaba que de dieran este reconocimiento, porque es la segunda vez que entrega en 17 años», ha comentado. Curiosamente, hoy hubiera celebrado su vigesimoséptimo aniversario al frente del centro. Su experiencia le permite darle un único consejo a su sucesora: «Le sugiero que confíe en su magnífico equipo y que se deje llevar».

En cuanto a los principales premiados, el Decano Provincial ha recaído en José Ignacio Paradinas, cara visible de la lucha contra el cáncer en Ávila durante casi una década y que tiene mucha vinculación con este centro residencial. «Durante los ocho años que estuve en la presidencia de la AECC vine a este acto tan entrañable, pero ni se me pasaba por la cabeza que me galardonaran. Fue una sorpresa total, pero lo agradezco mucho», ha comentado. La modalidad nacional ha ido a parar a la artista Charo Reina, que ha hecho las delicias de los residentes con su música y su arte. «Para mí es un orgullo recoger este premio. Estoy en mi salsa, porque soy embajadora del movimiento #StopEdadismo, con lo cual estoy con las personas con las que me gusta trabajar», ha declarado.

Pero la gran homenajeada de la tarde ha sido Amalia Pombo, una entrañable mujer de 99 años que ha recibido el reconocimiento y los aplausos de sus convecinos. «Siento mucha emoción, pero no me merezco esto», ha confesado Amalia, que en unos meses se convertirá en centenaria. Una edad que, por cierto, no aparenta. El secreto de su vitalidad lo desvela para que los más jóvenes sigan sus consejos: «Primero, deben creer en Dios y tener confianza en él. Y segundo, que su vida sea buena, saludable y feliz».