"Sin infraestructuras acordes hay un retraso importante"

Comienza un año 2024 en el que la Diputación Provincial tiene un buen número de retos por delante para impulsar y culminar algunos de los proyectos que han centrado buena parte de sus esfuezos en los últimos años, y otros a los que aún hay que dar forma. Ylo afronta después de aprobar, por segundo año consecutivo, un presupuesto récord de 81 millones de euros. El presidente de la institución provincial, Carlos García, analiza en esta entrevista esos proyectos y cómo pueden influir en una provincia como Ávila.

¿Cómo definiría estos primeros meses de la legislatura en la Diputación de Ávila?

Intensos. Creo que el trabajo institucional, cuando representas a la principal institución de la provincia de Ávila, es amplio, intenso, pero sobre todo también ilusionante. Hay muchos retos pendientes de cara a futuro y es la planificación que venimos haciendo de cara a estos próximos cuatro años.

Se ha aprobado un presupuesto que por segunda vez es el más alto de la historia. ¿Recoge todas las necesidades que precisa en este momento la provincia?

Recoge gran parte. Las necesidades son muchas y el presupuesto es una cuantía, definida y preestablecida. Pero es cierto que esos 81 millones de euros reflejan parte de las inversiones para solucionar esos problemas. En este caso se recoge la puesta en funcionamiento de un servicio como el de protección y salvamento con los parques provinciales de incendios, también la puesta en funcionamiento del edificio Ximena Blázquez y, por qué no decirlo, no contempla la construcción Stellarium, porque va con remanente afectado pero va a ser también otro de los proyectos importantes que va a consolidar la apuesta y la inversión turística de la Diputación Provincial de Ávila, sin olvidar nuestra cultura, nuestra tradición y lo más importante, nuestra agroalimentación con Ávila Auténtica.

Antes de hablar de esos proyectos, me gustaría preguntarle por la situación que ha vivido el grupo Por Ávila en la Diputación. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido en los dos últimos plenos con esa formación?

Lo primero, respeto, no me gusta hablar de otras formaciones políticas cuando tienen problemas internos, pero creo que pone de manifiesto que sus dirigentes dicen una cosa pero luego la realidad es bien distinta. Y prohibir, como escuchábamos el otro día, acudir a visitas institucionales cuando viene el presidente de la Junta, prohibir acudir a manifestaciones que lo único que se reivindica es la igualdad entre todos los españoles, pues dice mucho de partidos que surgieron desde el odio y el rencor hacia unas siglas determinadas.

¿Cómo puede afectar esa situación al desarrollo de la legislatura?

Este presidente siempre ha dialogado y siempre ha consensuado con todos los grupos políticos. En principio, el señor Jiménez pasará a los diputados no adscritos y va a tener siempre la mano tendida por parte del equipo de gobierno para trabajar y para colaborar en beneficio de los abulenses. Que la sociedad no tenga ninguna duda que ocurrirá eso.

Hablemos de proyectos y ejes de trabajo de la Diputación. Empecemos por turismo. ¿Cuáles son las prioridades en esa materia en esta legislatura?

Creo que hay un denominador común, que es atraer turistas. Que haya más pernoctaciones, que todos y cada uno de los alojamientos rurales estén llenos, y que los restaurantes también. Ese es el objetivo de cualquier estrategia turística, que vengan, en este caso, visitantes. Desde la Diputación hemos creído en una estrategia transversal, que es el astroturismo, y buen ejemplo es que ya está pendiente de adjudicarse la redacción del proyecto de Stellarium para que sea una realidad lo antes posible, pero también como una estrategia integral. Hay otras potencialidades que tenemos que conjugar desde el punto de vista paisajístico, de naturaleza, cultural, gastronómico, arqueológico, micológico. En definitiva, con la creación de ese Consorcio Provincial de Turismo. Lo que se va a analizar son todas y cada una de las diferentes propuestas de todos y cada uno de los profesionales, al igual que de todos y cada uno de los diferentes ayuntamientos para adoptar económicamente esa estrategia y dar voz a esa singularidad que tiene el medio rural tan fuerte en nuestra provincia.

Hablamos ahora de infraestructuras. ¿Retomará su actividad la Mesa del Ferrocarril de Ávila?

Totalmente. Día a día no paran las quejas de que no se modifican los trenes; los horarios se incumplen un día sí y otro también; estamos viendo los diferentes cambios que pueden afectar a la vía y siguen incumpliéndose los compromisos por parte del Gobierno de España. Ahora que hay gratuidad en el bono de transporte regular, no influye, según la Subdelegación, el número de usuarios, que es cuando más usuarios ha tenido el tren en esta provincia. Con lo cual es un compromiso por parte de la Mesa del Ferrocarril dignificar un transporte necesario, y lo vamos a seguir haciendo, aunque le duela al Gobierno de España.

Pero apenas se han logrado avances. ¿Qué medidas se pueden tomar para que esas reivindicaciones empiecen a ser acogidas?

Cuando tenemos un Gobierno de España en el cual su máximo dirigente cambia de opinión cada dos por tres, pues es complicado que haya avances, porque cualquier compromiso que o bien por parte de la anterior delegada del Gobierno o bien por parte tanto de Adif como de Renfe no se ha materializado ninguno. Nosotros vamos a seguir reivindicando el cambio y sustitución de trenes dignos, la mejora de los diferentes horarios para que pueda haber una operatividad con los abulenses que tengan que ir a Madrid y, sobre todo, en la recuperación de todas y cada una de esas frecuencias que como vemos no va cumpliendo Renfe.

Si hablamos de retrasos, la situación es similar infraestructuras de carreteras. ¿Qué se puede hacer, porque me imagino que esas carencias lastran a la provincia?

Totalmente. Yo creo que una provincia que no tiene infraestructuras acordes al siglo en el que vive tiene un retraso importante. Hay compromisos por parte del Gobierno de España de hacer el desdoblamiento de la A-6, y no ha hecho absolutamente nada. De la A-40, que era un tramo totalmente necesario, igual y es que parece ser que única y exclusivamente las infraestructuras le interesan al PSOE cuando no gobierna. Cuando está gobernando no se acuerda de ellas.

