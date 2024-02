"Estudiamos recuperar el proyecto del polígono industrial"

Nos acercamos hoy a la Moraña. Concretamente a uno de los pueblos con más significado histórico de esta provincia. No en vano en este municipio vio la luz uno de los personajes más importantes de la historia de España, la reina Isabel I, la Reina Católica. Pero también de otros importantes personajes como Vasco de Quiroga, 'Tata Vasco', o el obispo y escritor Alonso Fernández de Madrigal, 'El Tostado'. Al frente de su Consistorio se encuentra Jesús del Campo Espinosa, del Partido Popular, que accedió por primera vez a la Alcaldía en las pasadas elecciones. En esta entrevista, repasa la situación del pueblo en materia política, económica y turística.

¿Cómo han sido estos meses al frente del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que accede a la Alcaldía por primera vez, aunque tiene gran experiencia en el Consistorio, en el que lleva desde el año 2016?

Es cierto que cuando accedí a la alcaldía en verano del pasado año ya tenía cierta experiencia en lo referente al Ayuntamiento, pero siempre es diferente cuando se pasa de la oposición al gobierno. Estos meses han sido complicados, pero sobre todo de trabajo y de una gran ilusión por querer mejorar el municipio. Son muchas las cosas que estamos haciendo y que tenemos en mente, pero las circunstancias de las arcas municipales y una serie de problemas que nos han ido surgiendo nos obligan a avanzar mucho más despacio de lo que nos gustaría.

El alcalde junto a su rincón preferido de su municipio, la Puerta de Arévalo - Foto: David Castro¿Qué situación económica ha encontrado en el ayuntamiento? Precisamente una de las primeras medidas que adoptó fue bajarse el sueldo un 15 por ciento. ¿Tan mal encontró esta situación económica del consistorio?

La situación económica, como comentaba antes, no es ni mucho menos la que desearíamos. Precisamente para que nuestros vecinos fueran conscientes de ello, una de las primeras cosas que hicimos fue repartir un informe municipal con el estado del municipio. Estamos trabajando concienzudamente en recuperar la solvencia económica del Ayuntamiento y para seguir trabajando hemos tenido que solicitar una cuenta de crédito que nos facilitara hacer frente a los pagos que hay que realizar y no recortar en servicios, ni gravar a los ciudadanos.

¿Cómo ha encontrado el pueblo?

Mentiría si dijera que en buen estado. A los problemas económicos hay que sumar el estado de dejadez de muchos de nuestras propiedades como el pabellón municipal, la casa donde está situado el 112, el colegio público o el Real Hospital, que es a día de hoy uno de nuestras grandes preocupaciones dado que hemos tenido que cerrarlo al público por el mal estado del claustro de madera.

Y si se refiere a cómo he encontrado el pueblo respecto a la gente, he de decir que con muchos ánimos y con ganas de colaborar y trabajar para que Madrigal salga adelante.

¿Qué proyectos tiene su grupo en cartera para afrontar esta legislatura?

Proyectos tenemos muchos, pero como comentaba con anterioridad tenemos que ir paso a paso con la certeza de que lo que se haga, se haga bien. Estamos estudiando la posibilidad de retomar el proyecto de polígono industrial que se comenzó en 2014 y fue abandonado por nuestros predecesores. Seguimos trabajando codo con codo con la Junta de Castilla y León para que se retomen las obras del nuevo centro de salud. Hemos solicitado varias subvenciones para el patrimonio, entre ellas el 2% cultural para seguir adecentado las murallas. Y referente a las vías urbanas, estamos haciendo estudios para comenzar lo antes posible con el arreglo de la calle del Tostado, que es una de las principales de la Villa y que está en unas pésimas condiciones. Como verá no son pocos proyectos y hay alguno más que está en mente, pero necesitan más desarrollo y los iremos comentando más adelante cuando llegue el momento.

¿Qué piensa hacer en materia de tasas e impuestos?

La política de mi equipo de gobierno es la de congelar, rebajar o incluso derogar aquellas que nos sea posible. Teniendo en cuenta que quizás para realizar las modificaciones y ajustes que nos gustaría. Debemos esperar a que la economía municipal sea más estable. Sin ir más lejos, esta semana hemos tenido un pleno en el que se ha derogado la tasa de expedición de documentos y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que todos conocemos como plusvalía.

El Turismo es fundamental para una histórica villa como Madrigal ¿Qué tipo de medidas piensa poner en marcha para dinamizar este sector en el pueblo?

En este tema el Ayuntamiento debe poner especial interés, puesto que a día de hoy es quizá el sector económico que más se puede desarrollar. Es fundamental explotar las figuras de nuestros personajes más ilustres como Isabel la Católica, Vasco de Quiroga o el Tostado. Hay que ser realistas y admitir que por mucho que queramos fomentar desde el Ayuntamiento el turismo de nuestra Villa, si no viene acompañado de la inversión y la iniciativa privada es mucho más difícil. Pero no podemos cejar en el empeño y acompañados de la gran labor que realiza nuestro personal de turismo seguiremos sobre ello. Ahora mismo estamos en conversaciones con las localidades vecinas de Medina del Campo y Arévalo para realizar un bonito proyecto acerca de nuestra reina Isabel y su figura.

Otro de los máximos exponentes económicos de este municipio es el sector primario ¿Qué medidas piensa adoptar para favorecer a la agricultura y ganadería?

La agricultura ha sido a lo largo de los años una de las señas de identidad de Madrigal y queremos que esto siga siendo así. Nuestro gran empeño en la realización del polígono industrial es principalmente (por supuesto sin dejar de lado otros sectores) el fomento de la agroindustria, algo que permitiría cerrar el círculo de la producción y la elaboración de muchos de los productos que se cultivan en nuestro término y sus alrededores.

Y en cuanto a las viñas del municipio y el vino que se obtiene de ellas. ¿Qué piensa hacer? ¿Y con las bodegas?

Mi equipo de gobierno y yo en particular siempre hemos puesto muchas esperanzas en los proyectos tanto de nuestras viñas como de nuestros pistachos. Es cierto que los tiempos que corren para el sector vitivinícola no son los mejores, pero estamos seguros que cambiando el modo de gestión serán rentables, ya que en los últimos años no lo han sido. Nuestra idea es gestionar directamente con personal propio y nuestra maquinaria el viñedo, evitando así el gasto a mayores que se produce siempre que es un tercero quien realiza esta gestión y sus labores. En cuanto a las bodegas, tenemos una con unos siglos a sus espaldas que actualmente es el museo de la Ruta del Vino de Rueda en la que se realizan visitas guiadas y catas, pero en la que no se elabora el caldo. Y el otro tipo de bodega, que no tenemos en la actualidad y que es en la que se produce y elabora el vino, estamos barajando la posibilidad de construir una propia a través de ayudas, bien como únicos propietarios o formando algún tipo de sociedad o cooperativa.

La reina Isabel es el personaje histórico que impregna toda la villa. De hecho han emprendido una campaña para apoyar a la Reina en el programa de TVE 'El mejor de la Historia', para que la Reina Isabel sea elegida. ¿Además de este apoyo en este programa televisivo, desde el Ayuntamiento tienen pensado acciones para difundir el legado de la Reina y de la villa que la vio nacer?

Como te decía antes, estamos manteniendo reuniones con Medina, Arévalo y otras administraciones para fomentar su figura. Sin olvidarnos de que nos encontramos en un momento clave para su canonización, un proceso que seguimos muy de cerca. Me gustaría agradecer el inmenso trabajo que están haciendo desde la 'Comisión Isabel la Católica para la causa de beatificación de la Reina' y a su director, el padre José Luis Rubio Willen, un amante de todo lo relacionado con nuestra Reina y por supuesto de nuestra Villa.

Y ya que ha comentado el programa de TVE 'El mejor de la historia', me gustaría aprovechar la ocasión que me brindan para pedir el apoyo de todos los lectores.

Con referencia a otro histórico personaje madrigaleño Vasco de Quiroga, 'Tata Vasco', también de primer orden mundial. ¿Seguirán estrechando las relaciones con el estado mexicano de Michoacán?

Por supuesto. Es otro de nuestros insignes y esos lazos de unión con México deben servir para fomentar su imagen y para realizar ese intercambio cultural tan importante. En estos días tenemos una reunión en Diputación por el Festival Internacional de Órgano de Morelia con su director, el presidente de la Diputación y el director de los festivales de órgano de Ávila y organista de su catedral para, a través de la música seguir fomentando esas relaciones.

En cuanto al histórico edificio del convento de 'Extramuros', ¿qué piensan hacer?

Este es un tema muy delicado. A los pocos días de tomar posesión y en vistas de los diferentes actos que en verano se realizaban allí, pudimos observar una serie de desperfectos estructurales por los que la arquitecta municipal nos hizo un informe desaconsejando el uso del claustro del inmueble por la peligrosidad que conllevaba para los posibles asistentes a dichos actos. A raíz de ahí nos hemos puesto en contacto con las diferentes administraciones para intentar que nos ayuden a consolidar y adecentar el claustro. En este momento nos encontramos en espera del informe de los técnicos de patrimonio de la Junta de Castilla y León y de las valoraciones de los daños y posibles actuaciones.

La puerta de Arévalo y su remodelado parque

Reconoce el alcalde que le ha resultado difícil la decisión de elegir un rincón de los muchos que tiene esta histórica villa. Al final se ha decidido por la puerta de Arévalo y el parque que han remodelado en la zona con un remanente de la Diputación. Sostiene el regidor que el parque y el entorno en el que se encuentra, con la Muralla mudéjar de fondo, es especialmente llamativo y es una de las entradas más impresionantes del pueblo.