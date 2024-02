Desamparo (y risas) en el banco

Cada vez menos gente. Gente cada vez más sola. Mayor. Sintiéndose cada vez más abandonada. Con menos servicios cada vez. Cada vez. Los pueblos españoles mueren un poquito cada día. Duele. Y sólo los grandes pueden lograr sacarnos una sonrisa a la vez que ponen sobre la mesa la triste realidad del mundo rural español.También del abulense.

Grandes como el escritor, actor y director teatral Juan José Severo, que estos días ultima con cuatro de los miembros de la compañía Nueva Escena los ensayos previos al estreno de 'Esta sucursal está cerrada', una «comedia con tintes sociales», tal y como la describe el propio Severo.

La historia transcurre en Santibañez de Arriba, un bonito pueblo castellano. Pero podría desarrollarse en algún otro. Casi que en cualquier, en realidad.Allí celebran por todo lo alto las fiestas patronales. Mientras tanto, ajenas al jolgorio festivo, Tania y Martita, las dos eficientes trabajadoras de la única oficina bancaria del pueblo, se afanan en ultimar los detalles del cierre definitivo de la sucursal. Y ahí está la triste realidad de la España del siglo XXI.

La llegada inesperada de Paquita, empleada de limpieza, y de Paco, un jubilado despistado que necesita hacer una operación bancaria urgente, harán que los planes que Martita yTania tenían para ese día, cambien por completo.

«Es verdad que es un tema que directamente no me toca.A mí no me ha pasado», reconoce a Diario de Ávila 'el padre de la criatura', preocupado en cualquier caso por cómo la transformación digital que estamos viviendo está dejando fuera de juego a mucha gente. Sobre todo a los mayores. Y no digamos ya a los mayores que viven en zonas rurales.

«He visto de primera mano el 'maltrato' que se ha dado a mucha gente mayor. Quizá la palabra correcta sea desamparo a mayores, inmigrantes... A gente con dificultad para acceder a estos trámites», prosigue hablando Severo, que hace dos veranos, y aprovechando que estaba investigando una estructura teatral (el método Blake Snyder), se lanzó a escribir la antepenúltima de las 62 obras teatrales que tiene escritas.

Para llevarla a las tablas ha contado con la experiencia y el buen hacer de cuatro de los miembros de Nueva Escena. Nos cuenta que cuando escribió la obra ya pensaba en buena medida en ellos. «Llevan mucho tiempo conmigo, y resulta inevitable pensar en personas concretas cuando eres autor y escribes una obra».

Así que Caty Miranda será Tania, la directora de la sucursal; Lourdes Blanco interpretará a Martita, la empleada del banco; Priscila Martín, Paquita, la encargada de la limpieza; y Nacor Blanco, Paco, el jubilado.

«Quiero que el público se ría», reconoce Severo, «pero que también haya un toque de atención. Sé que mucha gente se va a ver reflejada. Hay un fondo social», se despide de nosotros.

'Esta sucursal está cerrada' se representará el viernes 23 de febrero en el Lienzo Norte a partir de las 20,30 horas. Las entradas tienen un precio de diez euros.