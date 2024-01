"La residencia puede ser la mejor obra que hemos hecho"

Lleva José María Manso los últimos 32 años como alcalde de El Barraco y a ello se suman cuatro más, anteriores, en la oposición, más de media vida dedicado en cuerpo y alma -pues tiene 67-, a un cargo en el que se le ve cómodo pero en el que ha tenido momentos duros, especialmente con la pandemia. La primera vez que se presentó hace 36 años se decidían 11 concejales, Manso que se presentó como independiente había ganado en votos, pero no en concejales. Un partido tenía tres, otro otros tres, otros dos más, con dos cada uno y uno más, con un edil. Ese uno inclinó la balanza y no fue de su lado. Fueron los cuatro años en la oposición. Después llegaron 32 como regidor y encadenando mayorías.

¿Qué le llevó a presentarse la primera vez?

A ver, a mí siempre me ha ido la implicación en lo público. Yo, siendo muy jovencillo, recién venido del servicio militar al que fui voluntario, o sea, hay que decir que con 21 o 22 años impulsé una asociación, de la que yo era el presidente, una asociación cultural, deportiva, con la que pusimos en marcha una rondalla, un par de grupos de danza, otro de teatro, hacíamos los reyes, organizábamos carreras populares, hacíamos hasta una revistilla. Me encantaba. También estuve en una sociedad que hay en el pueblo, que representa a todo el pueblo y que es la Sociedad Montencinar, de una famosa cooperativa ya desaparecida, que llegó a facturar hasta 2.000 millones de las antiguas pesetas anuales. En definitiva siempre me gustó mi pueblo y mojarme por ello.

Además de alcalde ¿ha trabajado en su pueblo?

Sí, en lo mío, la ganadería y la agricultura, pero ahora ya no, salvo que tenemos unas viñas... Hasta ahora las hemos cuidado pero no se sí seguiremos. En su día arrancamos bastante porque mi padre tenía bastante, pero murió el año pasado.

¿Seguirá presentándose en futuras elecciones?

Cuando me preguntan digo que sólo hago pan para unos 15 días.

Pero se le ve cómodo...

Sí, pero es un disparate de años los que llevo. Al final tendré que ir pensando en dejarlo... o no. Pero bueno, que no hago planes ahora.

Bueno quedan tres años largos de legislatura. ¿Qué planes tiene en el corto plazo y en esos tres años? ¿Qué proyectos hay?

Siempre hay unas cosas que te aprietan más que otras, aunque hay cosas que no dependan de nosotros.Tenemos mucha gente enfadada en ese sentido porque no les llega la fibra óptica. Son muchos los que viven en la periferia y la fibra en todos los pueblos con los que hablas es la misma canción en todos sitios, llega al centro, que es donde vive la gente de toda la vida, pero no a donde están los jóvenes, que vienen pero buscan más el entorno, plantas bajas... Es ésta una cuestión a la que hay que tratar de dar una solución lo más rápida posible porque hay gente que vive de ello, trabaja de ello. Además que ahora que se estila el teletrabajo necesita de esa conexión. Pero claro, ahí no podemos más que apretar a otras administraciones y a las empresas. No se trata del abastecimiento de agua ni el alumbrado ni esas cosas que es una cosa municipal. Es algo que se nos escapa.

Y en lo que atañe al Ayuntamiento ¿Algún proyecto estrella?

Llevamos tiempo queriendo cubrir la piscina mediana, pero la verdad es que los números son unos números muy gruesos y estamos pendientes de poder coger alguna subvención.

¿Cuánto llevaría a cubrir la piscina?

Pues en torno al millón de euros.

¿Y el presupuesto es de...?

El presupuesto está en unos tres millones de euros. Ahí sólo la residencia tiene un presupuesto de 500.000 euros.Son 60 residentes y claro, es mucho lo que cuesta mantener el personal que tenemos allí, la alimentación, la energía, en fin, todo lo que conlleva. Y aunque ingresamos lo mismo de ellos, el gasto es importante.

¿Más proyectos?

Sí, claro. Queremos hacer una senda, una vía peatonal deEl Barraco a la ermita de San Marcos. La gente va andando allí y lo hacen por la carretera, con el peligro que eso entraña así que queremos dar esta solución.También nos preocupa mucho el tema del monte que está encima del pueblo, La Cebrera, por el tema de los incendios. Están siendo tan grandes y asoladores que da miedo y queremos prevenirlo, mejorando el acceso y que también la Junta de alguna manera nos desbroce determinadas zonas del monte para poder combatir un posible incendio. Tenemos muchas cosas, pero depende de la situación económica, de las ayudas... Queremos acabar el parque de la entrada al pueblo, el de La Pinara, que lo tenemos muy avanzado, pero nos faltan cosas... Proyectos hay muchos, pero condicionados a recursos propios y ajenos.

¿Cómo ve la salud del pueblo? ¿Hay gente joven ?

Bueno, hemos subido en población, aunque bajamos en su día de 11 a 9 concejales y seguimos con ellos pero ahora mismo estamos por encima de los 2.000 habitantes. La pandemia ha hecho que venga gente, unos poquitos, algunos jubilados y que estiman que están aquí más aislados y con mejor calidad de vida. Hay gente también que llega por el tema del teletrabajo. Hay gente que conocemos de antes que ha vuelto y otros, que no conocemos de nada, pero estamos a gusto con que venga mucha gente al pueblo.

Y ¿ha llegado gente de otros países?

Sí, sí, hay de todo, hay latinos, de Venezuela,Ecuador, Argentina, bastantes marroquís. Algunos se quedan tiempo y otros vienen, se van y vienen otros... Hay algunas caras que las llevan viendo bastante tiempo, por el pueblo y tal. Pero sí también otros que vienen de paso.

¿De qué viven los vecinos de El Barraco en general?

Seguimos siendo probablemente uno de los pueblos con mayor carga ganadera de la provincia. Es verdad que los cebaderos han aflojado mucho, o sea, el ganado de intensivo hay muchísimo menos que había, pero tenemos las gallinas, hay cerdos, pollos, vacuno extensivo, un poco de caballar y mucho caprino. En El Barraco de hecho está la cooperativa de caprino del Alberche, que tiene ganaderos de toda la comarca y hay ovejas de las que van quedando pocas, a pesar de que fuimos un pueblo de muchísimas ovejas.También hay bastante viñedo y aunque se ha arrancado mucho seguramente nuestra bodega sea, tras la de Cebreros la que más vino esté metiendo en estos momentos. Además hay mucho establecimiento rural. Sólo en Iruelas hay 30 y tantas casas, en Las Cruceras. El dueño es el Asocio, pero el término es El Barraco. También hay bastantes en El Burguillo, del mismo modo que hay pisos turísticos y en el anejo de La Rinconada...

¿De dónde les llegan los principales ingresos?

Además de la residencia que ingresa lo mismo que gasta, esos 500.000 euros, seguro que el ingreso más importante es el delIBI y a pesar de que nosotros le tenemos en el mínimo prácticamente que nos permite la ley.Estaremos en el 0,43. Hay muchas casas, empresas, tenemos el IBI de El Burguillo que es importante.También están los ingresos de las tasas, pero ahí normalmente somos deficitarios, es decir, la basura nos cuesta recogerla mucho más de lo que cobramos, el agua nos cuesta mucho más que lo que cobramos, a pesar de que el agua de El Barraco no es barato. Y es que en muchas ocasiones hay que subirlo de El Burguillo. Ahora mismo estamos manejando agua de la sierra pero vamos que hay que bombearlo. Ahora nos lo hace una empresa que es pública, Somacil, pero que es carísimo y a pesar de cobrarlo caro es deficitario. Y junto a eso la depuración que también es deficitaria. Lo dicho, ingresos es sobre todo tasas, IBI y la participación en los tributos del Estado y luego ayudas, por ejemplo de la Diputación que no suelen ser muy grandes, pero son muchas y de otras administraciones.

En todo el tiempo que lleva de alcalde habrá tenido buenos y malos momentos. Dígame uno de cada.

Bueno, lo tengo que pensar, pero el peor lo tengo muy claro: la pandemia. La pandemia a mí personalmente me ha perjudicado mucho, me ha cambiado hasta el sueño. Lo pasé muy mal, veías la televisión y las residencias de mayores, de las que nosotros tenemos dos y al final dejé de ver la televisión. Lo peor además nos llegó cuando al final después de abrir y pasar todo lo gordo sin que nos hubiera entrado la covid, entró y hubo ahí 10 o 12 muertes en muy pocos días. Era gente muy tocada, muy mayor, todo lo que quieras, pero aquello ya me destrozó.

Y ¿un buen recuerdo o proyecto?

Pues siempre digo que quizás la mejor obra que hemos hecho, no porque sea la mejor en sí, sino por lo que representa es también la residencia de ancianos. Inauguramos en 1999 y entonces en El Barraco no había ninguna residencia. Es así porque al final toda la gente, todos jóvenes o mayores, donde mejor estamos es en nuestra casa. Pero hay veces que llega un momento en que por razones familiares, por razones de movilidad, por razones de dependencia, ya no puedes estar en tu casa. Entonces necesita un sitio y qué mejor que en tu pueblo, con la gente que conoce de toda la vida y cerca de tu familia que puede ir todos los días a hacerle una visita.Además es un lugar en el que trabajan muchas personas y la mayoría son de aquí.

Hágame un balance de estos más de 30 años

Bueno yo, por lo menos, he puesto de mi parte todo lo que he podido, me he volcado hasta el punto de muchas veces dejar lo mío para hacer lo del Ayuntamiento. Es verdad que, bueno, yo he estado 20 años en el Ayuntamiento sin cobrar un duro y hacía lo del ayuntamiento y dejaba lo mío. Es verdad que tenía la ayuda de mi padre para ayudarme en lo mío. En todos estos años no he tenido amigos ni enemigos quiero decir, he tratado a todo el mundo igual.