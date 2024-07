Verano: los alumnos se van, pero Ávila no para

Puede que a estas alturas del año les esté echando de menos. Han dejado de verse en las terrazas de los bares, en el supermercado o en las peluquerías. Y si usted vive en la zona de Las Hervencias, también habrá notado que ya no se los encuentra paseando (o corriendo) por las calles del barrio.

Les hablamos de los alumnos de la Escuela Nacional de Policía, que con el fin de curso escolar abandonaron hace unas semanas sus instalaciones, dejando un vacío que si bien es sólo temporal (en septiembre Ávila volverá a recibirles con los brazos abiertos) ahora es muy notorio en una ciudad en cuyas calles y en cuya economía se siente la presencia del colectivo.

¿O quizá no se nota tanto en este segundo aspecto? Diario de Ávila ha querido pulsar las sensaciones de los negocios que ya sea por cercanía con la escuela, o por el perfil de sus clientes habituales, más podrían sentir su ausencia. Y lo cierto es que muchos coinciden a la hora de señalar que, aunque pueda parecer lo contrario, la salida veraniega de los futuros policías de la escuela no repercute notoriamente en sus cajas.

Verano: los alumnos se van, pero Ávila no paraÉste es el caso, por ejemplo, del Centro Comercial El Bulevar, quizá el espacio que los futuros agentes policiales más visitan en su día a día.Desde allí, su gerente, Antonio Rodríguez, explica que la salida de los pasillos y tiendas del centro comercial de los policías «se contrarresta» en buena medida con la llegada durante los meses de verano de turistas y veraneantes, tanto de la capital como de los pueblos de la provincia.

De hecho, explica, la afluencia de visitantes al Bulevar aumenta el verano. Y sólo los fines de semana, cuando «la gente va más a las piscinas», disminuye ese 'tráfico' en el centro comercial.

«Viene mucha gente de veraneo a los pueblos y aprovecha para hacer sus compras aquí», prosigue hablando Rodríguez del perfil prioritario del usuario del Bulevar en verano.

El ambiente agradable que reina en pasillos y comercios, gracias al aire acondicionado, es uno de los pluses que ofrecen estas instalaciones, en las que su oferta gastronómica y cultural, con las salas de cine, también atraen a mucho público durante los meses de verano.

La actividad, pues, no cesa ni mucho menos en el centro comercialEl Bulevar durante estos meses.Como tampoco lo hace en algunos de los comercios que rodean al centro comercial.

Charlamos por ejemplo con Héctor, propietario de Verom Barber, ubicada en la vecina calle Patrimonio de la Humanidad. Son muchos los estudiantes de la escuela que durante su estancia en Ávila acuden a ésta (y a otras) barberías a cortarse el pelo o a arreglarse la barba. Pero son más, asegura Héctor, los abulenses que lo hacen. «Son mis clientes principales», recalca Héctor, que eso sí, no niega que cuando la Escuela Nacional de Policía está en funcionamiento, «se nota mucho».

Él, por ejemplo, lo percibe en que el tiempo de espera que tiene que dar a sus clientes para ser atendidos se alarga incluso varias semanas. «Si ahora el tiempo de espera es de dos semanas, cuando están aumenta a mes y medio», pone como ejemplo.

A pocos metros de esta barbería nos encontramos con Ekipol, una armería policial muy transitada también por los estudiantes. Cruzamos sus puertas y encontramos el local vacío. Pero eso no quiere decir que sus empleados no estén trabajando. Al contrario. «Aquí no paramos, porque ahora, los alumnos están pidiendo sus productos de manera online», explica Daniel, dependiente, que durante estos meses dedica buena parte de su tiempo a preparar los numerosos pedidos que le llegan por internet y que están relacionados con el futuro curso en la escuela. «Es verdad que baja mucho el trasiego en la tienda, pero las ventas no paran», nos descubre Daniel.

¿Y qué ocurre con la hostelería de la capital? Puestos en contacto con CEOE Ávila, desde allí se nos apunta a la dificultad de identificar en los establecimientos la procedencia del cliente.

Los hosteleros abulenses ven «difícil evaluar el descenso de la actividad generada por los alumnos de la Escuela de Policía porque el verano tiene su propio público». Se refieren, por ejemplo, al regreso de los estudiantes abulenses que durante el curso están fuera; a la llegada de veraneantes y de turistas; al desembarco de los estudiantes de los cursos de verano y de los estudiantes de idiomas... E incluso, se apunta desde CEOE, a los alumnos de las academias que forman a los opositores al Cuerpo Nacional de Policía.

Todo esto no quita para que los hosteleros de Ávila sean conscientes de que «durante el curso escolar son un porcentaje importante de clientes en las empresas de Ávila», por lo que tienen claro que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía «son esenciales para la economía y la vida de la ciudad».

