Un torniquete que salva una vida

La rápida intervención policial y los conocimientos adquiridos en cursos de formación para hacer frente a situaciones de emergencias permitió este pasado domingo salvar la vida de una trabajadora de la Casa del Presidente, que sufrió un importante corte en un brazo con un vidrio.

El subinspector Alberto González, segundo jefe del Turno 4 del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Ávila, fue el encargado de aplicar un torniquete a esa trabajadora, que permitió estabilizarla hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Según narra Alberto González, los hechos ocurrieron este pasado domingo, a la una menos diez de la tarde, momento en que «entró ficha del 1-1-2 por nuestra emisora y nos comisionó que una trabajadora de la Casa del Presidente se había cortado con un vidrio y tenía una hemorragia». El primero en acceder al lugar fue el inspector, coordinador de servicios, «y urgentemente me pidió que fuese a por el torniquete, porque siempre llevo un torniquete». Cuando llegó vio que la mujer, de unos 55 años, «tenía el brazo vendado, manifestando que se había producido un corte y había perdido bastante sangre». A continuación, como se estaba mareando, procedieron a tumbarla en el suelo, con las piernas elevadas en una silla, mientras la animaban a la espera de que llegasen los servicios sanitarios, «que tardaron unos diez minutos en llegar y ya se hicieron ellos cargo» de la situación.

Alberto González, natural de Arévalo y que durante varios periodos ha estado destinado en la Comisaría de Ávila, el último desde el pasado mes de agosto tras su ascenso a subinspector, explica que «era la primera vez que hacía una intervención de estas características. En el curso de ascenso a Subinspector y en otros cursos nos habían dado formación para el uso de torniquetes» y esa formación fue clave en la intervención. De hecho, apunta, «los sanitarios me indicaron que el torniquete estaba bien hecho».

El hecho de que en muchas ocasiones «solemos ser los primeros en llevar a una intervención y que en los cursos de formación siempre te dicen que es bueno llevar un torniquete» es lo que animó a Alberto a adquirir uno y a llevarlo siempre consigo, en su mochila, junto a otros objetos personales. Yes que, reconoce, que aunque no recuerda ningún caso de algún compañero que aquí en Ávila haya tenido una intervención similar, «nos puede pasar, porque en muchas ocasiones llegamos antes que la ambulancia».

Alberto González afirma que aún no ha tenido oportunidad de hablar con la mujer «pero cuando pueda me gustaría hablar con ella para que ver qué tal se encuentra». Sí que ha podido hablar con la directora de la Casa del Presidente, que le comentó que «la trabajadora se había seccionado dos arterias y un tendón, y fue traslada a un hospital de Madrid para ser operada. Ygracias a la intervención rápida que hicimos las consecuencias no fueron mayores, ya que podía haber sido peor, aunque parece ser que iba a perder algo de movilidad».

En cualquier caso, una vez más se pone de manifiesto la importante labor que desarrollan los policías que, como afirma Alberto González, «la Policía también estamos para estas cosas».