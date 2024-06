El cielo nublado otorgaba a Ávila una luz diferente, la que pudieron recoger los artistas que participaron en el XXXII Certamen Nacional de Pintura Rápida 'Ciudad de Ávila' que convoca el Hogar de Ávila en Madrid y que llega con el apoyo del Ayuntamiento de Ávila. Con más de 5.000 euros en premios, este año se reunió a casi 250 artistas, aunque hubo poca representación de niños, que también tiene su propio certamen patrocinado por la Diputación Provincial.

Los diferentes artistas fueron salpicando la ciudad con su presencia, colores, pinceles y caballetes para plasmar lugares tan emblemáticos como la Catedral o la Muralla, pero también algunos rincones llenos de encanto.

Entre ellos, en el Episcopio se podía ver a Fernando García, que ya ha participado en otras ocasiones y que elegía ese lugar porque tenía «una serie de esculturas, dos planos, la Catedral...», elementos que le invitaban a pintar con un tiempo que invitaba a «utilizar colores diferentes».

Pintura rápida con cielo oscuro - Foto: David CastroA pocos metros, junto a la Catedral, se situaba Miguel Montesinos, un habitual en este certamen, que estaba en un sitio que le traía «buena suerte» y le gustaba especialmente porque «pasa mucha gente pero estás tranquilo. Es una zona muy abierta y la Catedral es un referente. Hay muchos sitios en Ávila pero este espacio me llama». La posibilidad de la lluvia no era un problema para él pero sí se mostraba más preocupado por si había viento.

Ellos son solo dos ejemplos de los artistas llegados de diferentes puntos, aunque con una importante presencia de Ávila y la zona centro del país, para participar en un concurso que ya es toda una tradición y que tenía en el jurado a Anunciación Guil, presidenta del Hogar de Ávila en Madrid (presidenta del jurado);Fernando Sánchez López, pintor abulense; Luis Magán, fotógrafo y editor gráfico en El País; Lola Rodríguez, galerista y comisaria, y Pablo Reviriego, acuarelista y secretario del jurado.

En representación del jurado, Anunciación Guil comentó que se contaba con 245 pintores en esta edición en la que se contó con una opción 'B' ante la lluvia para no vivir lo que pasó el año pasado con la lluvia que cayó en el Grande en la entrega del premios. Además se ofrecía, dijo, la posibilidad «de que los pintores conozcan Ávila de otra manera». Así se logró una nueva edición del premio en el que destacó que el Ayuntamiento de Ávila sigue dando apoyo «con alguna pequeña subvención más que lo de ahora porque la economía está muy mal» pero haciendo posible que no se pierda. El único inconveniente de este año es que no se contó con la participación de la Escuela Municipal de Arte, de ahí que hubiera menos niños.

Por su parte el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, habló de «un día especial en la ciudad, un día de lluvia» al que se iban a adaptar los artistas porque también se podía ver una ciudad «desde una perspectiva totalmente diferente y eso va a ser muy interesante para ver cómo los artistas se adaptan para plasmar sus mejores imágenes en los lienzos». Y esos lienzos, como el premio en sí, suponen al final, explicó el regidor abulense, «la difusión de la ciudad de Ávila desde una perspectiva artística totalmente diferente como es la pintura y una pintura rápida».

los premios. Los premios establecidos en este certamen tienen el del Ayuntamiento de Ávila, de 1.600 euros, que fue para Pedro Cebrián Menéndez.

Además hay otros seis premios, con diferentes patrocinadores y de 600 euros cada uno, que se llevaron Benigno Rodríguez Sánchez, Raúl Sánchez Muñoz, Paco Campos Tocornal, Juan Antonio Piedrahíta García González, Isabel Menéndez Izquierdo y Kike Meana.

Se completa el plantel de ganadores con el Premio de la Asociación Española de Pintores y Escultores, dotado de medalla y diploma, para Maite Fernández Encinar.

El Cermanen de Pintura Rápida para Niños, patrocinado por la Diputación Provincial, entregó premios a los niños de 10 a 15 años, con el primer premio para Alejandro Sanchidrián Gutiérrez y el segundo y tercero para Paula Alonso Nieto y Aitana Sanchidrián Gutiérrez. Las menciones fueron para Sara Sandridrián Gutiérrez y Alonso López Alonso.