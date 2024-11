El Hotel 4Postes se deshilacha en Oviedo en el tramo final

Universidad de Oviedo

Miranda (7), Quirós (9), Cueto s (11), Diarra (24),Arias (11) -quinteto inicial- Gómez (14), López (2), Sánchez (2), Bartolomé (2), Zorrozua (7),Fernández.

Hotel 4Postes.

Stefanuto (15), MarioLinde (25), López Yuste (10), Ndiaye (4), MarioGarcía (7) -quinteto inicial- Dagotto (2), Cabrera (9), Callenbach (8), Stanislav Dagotto,IanVivero,Carretero y Valdivia.

Árbitro.

Velasco Sánchez y Pérez Martínez.

Sin eliminados

Parciales.

12-7/15-18/24-29/38-38/ 48-54/55-63/ 68-68/ 89-80

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 5ª de la Tercera FEB disputado en el Polideportivo Universitario de Oviedo.

Nueva derrota para el Hotel 4Postes Ávila Auténtica el Bulevar fuera de casa. Esta vez no fue en Galicia, sino en Asturias, ante un Universidad de Oviedo que no se deshilachó como se deshilacharon los verderones cuando los de Antonio Deniz se asomaron a la victoria (55-63) al final del tercer cuarto.Porque en un partido que fue bastante igualado, un terrible parcial de 25-5 convirtió ese 55-63 en un 80-68 demoledor para cualquiera. Mucho más para un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar al que apenas ya le quedaron dos minutos para solucionar un lío que ya no tenía solución (89-80). No sólo por la derrota sino porque era un partido que se quería y necesitaba ganar.Porque el calendario les llevará a cruzarse en los próximos partidos con el Ucoga Seguros Chantada y el Círculo GijónBaloncesto, los dos mejores del grupo. Aunque nunca se sabe. Con este equipo, de todo puede pasar.

Igualado primer cuarto en el Polideportivo Universitario de Oviedo y ligera ventaja al final del mismo para el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar con un 15-18 que mostraba lo visto sobre la cancha. Intercambio de canastas inicial (4-3, minuto 2) en el que el triple de Arias (7-3) servía a los locales para tomar una ligera ventaja, que aguantaban en el intercambio de canastas. Mario García (12-12, minuto 6) empataba el choque.Stefanuto y Cabrera pusieron a los verderones por delante (13-16) para cerrar el cuarto por delante con una canasta de Callenbach (15-18).

Con un parcial de 0-7 y un buen triple de Cabrera (15-25) los verderones habrían una brecha de 10 puntos sin apenas haberse cumplido el primer minuto del segundo cuarto. Temporizó la reacción el Universidad de Oviedo conDiarra al frente para ir reduciendo distancias (24-29, minuto 14).Echaba de menos el Hotel 4Postes los puntos de Mario Linde, hasta ese momento discreto. Se aplicaban Stefanuto y Mario García (26-33) ante la reacción ovetense. Del triple de Arias a la canasta de Diarra (33-35) para que Bartolomé (36-35, minuto 18) dejara en el recuerdo aquellos diez puntos de ventaja y pusiera el Universidad de Oviedo por delante en un final de cuarto en el que el triple de Yuste y la canasta de Diarra pusieron al descanso el partido en el punto de inicio, empate y 38-38.

Se activó MarioLinde tras pasar por los vestuarios. Siete puntos de su mano y 41-48 en el luminoso como arranque. Desde el exterior Quirós y Cuetos daban la respuesta mientras Diarra seguía haciéndolo desde dentro (46-48). Por dentro fue Ndiaye, con sus primeros 4 puntos de partido, el que permitía a los verderones ampliar distancias (48-54, minuto 25). No terminaba de cerrar el Hotel 4Postes Ávila Auténtica el exterior (51-54), la baza –11 de 26– a la que se agarraba el Universidad de Oviedo. El partido se movía en pequeñas distancias ( 55-57) hasta el tramo final, donde un parcial de 0-6 de los verderones les permitió afrontar el último cuarto con un 55-63 a su favor.

El inicio del último cuarto confirmó lo que estaba siendo el partido. Lo intentaba el Universidad de Oviedo pero resistía el Hotel 4Postes (60-65, minuto 31) en un choque en el que los ataques se estaban imponiendo a las defensas. Sin embargo todo cambió. Se estancó el ataque verderón. O mejor dicho, desapareció, como su defensa. No le gustaba el escenario a AntonioDéniz, que trató de cambiarlo con un tiempo muerto.Sin embargo ya era el Universidad de Oviedo el que había cambiado la dinámica y el que se ponía por delante (66-65, minuto 34) para darle la vuelta al partido. Dieron continuidad a su buen momento y con un parcial de 12-0 en apenas dos minutos noquearon a los verderones (80-68, minuto 38) dejando el duelo sentenciado. Si bien los verderones trataron de buscar la reacción (83-74), era cuestión de administrar la ventaja para finalizar ganando por 89-80.