Más deporte, con más cabeza

Hacer más deporte o apuntarse al gimnasio, en definitiva, ponerse en forma, es uno de los propósitos más clásicos con la llegada del nuevo año. Desde finales del año pasado y en estos primeros días del 2024 no son pocas las personas que se están interesando por la oferta de centros deportivos de la ciudad, la cual, por cierto, cada vez es más amplia. A los gimnasios de toda la vida se unieron hace ya nos años los llamados gimnasios low cost y los grandes centros deportivos que combinan el deporte de fuerza y mantenimiento con las clases colectivas y con la parcela de ocio, abriendo el abanico a la participación de toda la familia. El crossfit, un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios variados de alta intensidad, se ha venido incorporando también a la oferta abulense con centros especializados en una disciplina que engancha, según comentan los que lo han probado. Los centros de entrenamiento personalizado y los específicos de otras modalidades, como boxeo e incluso calistenia o muay thai, también están encontrando su hueco en Ávila, conscientes de los beneficios del deporte en la salud y la importancia de llevar a la práctica el ejercicio con cabeza, esto es, adaptado a las necesidades, la evolución y a las limitaciones de cada usuario, con la mirada en la progresión y el bienestar.

Yes que el perfil del usuario del gimnasio ya no es solo el de personas jóvenes. Óscar Jiménez abrió en noviembre HITEntrenamiento Personal, en la zona sur de Ávila, y este jueves por la mañana acompañaba la sesión de una pareja de más de 60 años que van juntos al centro para ganar fuerza y agilidad y para «sentirse mejor». «La mujer empezó primero y convenció al marido porque estaba mejorando y se sentía bien», nos cuenta un entrenador personal que atiende muchos más perfiles, como chavales de veinte años, gente que viene de problemas médicos o deportistas que quieren mejorar en deportes específicos como fútbol o atletismo, además personas que quieren empezar a hacer deporte «y se sienten perdidos en un gimnasio y no saben qué hacer con las máquinas».

Más deporte, con más cabeza - Foto: David Castro

Lea el reportaje completo en la edición impresa