Cerraron la primera vuelta en el Área de Puente Castro ante el Júpiter Leonesa B, abren al segunda en Castañares ante el Burgos Promesas. De filial a filial. No le sonríe el contexto ni el calendario a un Colegios Diocesanos que ya sabe lo que le espera en esta fase de temporada, capaz de 'deprimir' a cualquiera ante lo que le aguarda en las próximas semanas. Pero de poco le valdría eso a los colegiales –«el calendario viene como viene»– que dieron la cara (1-0)ante la Leonesa B y enfocan el duelo de este fin de semana con el mismo ánimo y exigencia que les llevó a vislumbrar como más que posible llevarse algo del Área de Puente Castro. Lo evitó el portero cuando Sergio Nogal tuvo la suya y se adjudicó Vallecillo el mérito de los tres puntos cuando en el 85' salvaba los muebles. Aún se acuerda Iván Lastras de ello, porque esta temporada se está definiendo por detalles. Y en el detalle volverá a estar el partido de este sábado en Castañares –17,00 horas– cuando visiten a un rival tan cerca como lejos de los playoffs. Aunque a cinco puntos de la quinta plaza, sus últimas derrotas –«no debemos fiarnos de sus últimos resultados»– ante equipos como Cristo Atlético, Tordesillas o Astorga le han colocado ante las dudas. Resolverlas ante los colegiales será su gran incentivo.

El objetivo de los colegiales lo tiene muy claro Iván Lastras. «Comenzamos la segunda vuelta con el propósito de mejorar los números que hemos hecho en la primera». En este caso no marca puntos concretos. «A todos los equipos de abajo nos está costando mucho. Sinceramente, no sé que puntuación vamos a necesitar para salvarnos. Nos está costando mucho ganar a todos y en esta segunda vuelta nos costará aún más porque ya todos tenemos un objetivo, unos la zona de arriba, otros salir de la zona baja» explicaba ante un largo camino que se inicia con un tramo de calendario «complejo» del que salir «vivos».

La primera parada en el camino, Castañares, donde son conscientes de que «nos va a tocar sufrir. Vamos a tener que trabajar mucho sin balón». Delante tendrán a un rival «que es filial de un Segunda, con jugadores en dinámica del primer equipo. En su campo son muy fiables». No renuncian a nada. El primer paso es demostrar que «para ganar al Diocesanos hay que hacer las cosas muy bien». Lo primero «es vaciarse, como lo estamos haciendo. Poco más se puede pedir a este equipo». Por ganas y por ilusión, «vamos por el camino correcto».

RecuperaLastras a Guille Velayos en un momento en el que confirmaban que el delantero que tenían a prueba no se quedará. «Si no mejora lo que tenemos o su nivel es parejo, no vamos a quitar minutos a los que llevan todo el año dando la cara».