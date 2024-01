La Junta cifra en 84 millones la inversión del Plan de Fomento

"83,6 millones, el 72% de lo comprometido". Esta es la cifra que aportó este miércoles el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, sobre las inversiones realizadas por el gobierno autonómico para el impulso económico de Ávila desde la puesta en marcha del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno 2020-2024. En esta cifra, próxima a los 84 millones, se incluyen las actuaciones "en infraestructuras empresariales y logísticas y la financiación para empresas impulsada desde la Junta", un montante que para Fernández Carriedo supone que "ha merecido la pena poner en marcha un plan que está siendo útil", no en vano "se han hecho inversiones que no se habrían hecho en estas condiciones y que están dando sus frutos", señaló. Antes de presidir la Comisión de Seguimiento del citado plan, el consejero no descartó la prórroga del mismo que han venido pidiendo los agentes económicos y sociales y también algunas instituciones, asegurando que, aunque hoy no era el día para valorarla, porque "queda plazo para hacer más cosas", "si hay escenario para ello" llegado el momento "quizás sea razonable que lo planteemos y lo estudiemos", dijo a petición de los medios.

En su análisis de la evolución del Plan de Fomento, la Junta trasladó que movilizará una inversión total de 115.887.709 euros destinados a impulsar el Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno 2020-2024 y las inversiones del Plan Industrial del sector de la automoción. Hasta el momento se han ejecutado recursos por 83,5 millones entre las infraestructuras y la financiación, el 72% de lo previsto. En concreto se han destinado 41 millones de euros para financiar a 355 empresas que han invertido más de 50 millones de euros con una creación o mantenimiento de 911 empleos, a través de la Plataforma Financiera y de SODICAL, desde el inicio del Programa Territorial. El resto de los compromisos financieros previstos para Ávila y su entorno, por valor de 32,3 millones de euros, se encuentran "ya en ejecución y se desarrollarán hasta finalizar las actuaciones previstas en el Programa Territorial".

El objetivo de la Junta pasa por favorecer la reactivación industrial de Ávila y su entorno, incentivando la actividad económica y creación de empleo y el establecimiento de un entorno atractivo que facilite el desarrollo sostenible y equilibrado. En este sentido, se valora que se "está cumpliendo los plazos y compromisos fijados en el Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno con el objetivo de que todas las actuaciones del programa estén ejecutadas o ya iniciada su ejecución a lo largo del presente ejercicio", a lo que se une el hecho de que el Plan Industrial con inversiones en el sector de la automoción "está ya totalmente ejecutado".

En la reunión, a la que también asistieron el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, así como los agentes sociales y económicos, se revisaron las actuaciones ya ejecutadas y en desarrollo, aunque Fernández Carriedo subrayó que también se iba a abordar "el camino que queda por ejecutar". El consejero recordó que el trabajo se distribuyó en tres ejes principales, el suelo empresarial, los centros y plataformas y el apoyo empresarial. Sobre el primer ámbito, explicó que la inversión en Vicolozano consta de las fases II y III con una inversión de 24 millones a los que hay que sumar los apoyos a los polígonos de La Colilla, Las Hervencias y al espacio del Parque de Proveedores del sector de la automoción en Ávila, donde se encuentra Nissan. En este sentido, detalló que hay dos etapas, "las actuaciones para la compra de los terrenos y la urbanización " y las de "la adaptación de la urbanización y la subestación eléctrica", y que la parte del equipamiento es "más compleja", por la necesidad de amoldarse a "los últimos requisitos tecnológicos" y las "dificultades" que puedan existir en "el acceso a algunos suministros". Así, aunque no dio plazos concretos, apuntó que la idea es "que se pueda acelerar y disponer de ello lo antes posible", destacando que "las infraestructuras son bastantes" y "muy relevantes" y "ahora el objetivo es poderlas aprovechar". "No se trata solo del suelo, sino de traer empresas; el fin último no son las infraestructuras, sino que se vayan llenando, que apoyemos a las empresas y que haya crecimiento económico", dijo sobre el respaldo ofrecido al sector empresarial a través de Sodical y la Plataforma Financiera.

En su análisis, también destacó la inversión y la colaboración con las entidades locales para la puesta en marcha del Centro de Transferencia del Conocimiento (CTC) y la Plataforma Logística Agroalimentaria. En este sentido, tanto la Diputación como el Ayuntamiento valoraron de forma positiva la marcha del plan.