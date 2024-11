Ávila ha inspirado desde antiguo a escritores, poetas, artistas o músicos a la hora de crear y no son pocas las obras que se desarrollan en esta ciudad o directamente la tienen como protagonista. Una influencia que incluso ha llegado a los videojuegos ya que, según los aficionados a la realidad virtual, son varias las historias que de un modo un otro tienen relación con esta ciudad castellana. Así ocurre con el remake de Silent Hill 2, versión modernizada de la historia de terror que la empresa de desarrollo Konami lanzó por primera vez en 2001 para PlayStation2 y que narra el doloroso periplo de James Sunderland, quien viaja a Silent Hill tras recibir una misteriosa carta de su mujer que falleció tres años atrás debido a una enfermedad terminal.

Y es, asegura entre otros Manu Delgado, redactor de Vandal, la web española de videojuegos, en la versión de 2024 hay un detalle que nos llevaría a pensar que la pequeña isla del lago Toluca, donde se desarrolla la acción y donde James Suderland lleva el cuerpo de su mujer, sería Ávila. Hay que fijarse mucho para llegar a esa conclusión, reconoce el redactor, que apunta que un solo detalle, en este caso en uno de los finales alternativos, en el denominado 'Renacimiento', evidencia que ese lugar no es otro que Ávila. No en vano, y recurriendo a trucos de cámara, asegura Delgado que la iglesia a la que el protagonista se dirige para realizar un ritual es en realidad una fotografía real del templo románico de San Pedro de la capital abulense, situado en la plaza del Mercado Grande.

De ser así, se trata de una promoción importante para la ciudad teniendo en cuenta que desde que la serie salió a la luz Silent Hill, videojuego que apuesta por el terror psicológico, ha vendido millones de copias en todo el mundo. Cuando salió por primera vez, en 2001, el juego supuso una importante novedad por cuanto el terror sobre que se sostiene abordaba temas profundos como la culpa, la pérdida y la locura y porque, además, estaba diseñado para generar tensión y angustia a través de la narrativa, los acertijos y el diseño de sonido.

La iglesia de San Pedro viaja a una isla virtualinspiración en otros juegos Silent Hill no es el único videojuego que podría estar inspirado en Ávila. De hecho, la ciudad amurallada ya sirvió de escenario a los creadores de The Last of Us, proyecto desarrollado en 2013 por Naughty Dog para PlayStation3, para recrear cómo serían distintos lugares del mundo devastado en el que se centra este videojuego. Mucho antes, en este caso a principios de los años 90, los torreones de la Muralla de Ávila habían aparecido en los carteles promocionales de Dungeons and Drangons, uno de los más populares de la época.

No Ávila, pero sí Arévalo, y en este caso su famoso castillo, también forma parte del universo virtual de Minecraft, el popular videojuego de construcción de tipo mundo abierto en el que los jugadores pueden modelar el mundo a su gusto y destruir y construir distintos ambientes y ciudades.

Y aunque no se trata de un superventas sino más bien de un desarrollo educativo hace un par de años alumnos del Grado en Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria desarrollaron, junto a Next Level Studio, el juego Caminos Legendarios dentro de un proyecto de investigación entre la Universidad Francisco de Vitoria y la UCM y que recrea el Ávila del Medievo a través de la figura de Jimena Blázquez.