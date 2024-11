De aquello que era un juego cuando era un niño, a ser ahora un modo de vida. «El caso es estar colgado» bromea Rubén Rúa, responsable del ClubNosolocuerda. Si el montañero y escalador nace o se hace sería en su caso una pregunta sin respuesta. Porque desde siempre ha tenido una especial atracción por la naturaleza, la montaña y las alturas, donde se maneja al límite, donde descubre nuevos lugares, donde se siente «como un explorador cuando llega por primera vez a un sitio».

Natural de Segovia, sus primeros años los pasó en Villacastín.A los 12 se vino para Ávila. Y allí donde ha estado siempre ha sido en contacto con la naturaleza. Fue durante su etapa en el Diocesanos cuando comenzó en esto del montañismo. «Me había criado en un pueblo».Para él moverse por el campo era algo natural y «aquello de subir piedras más que como un hobbie empecé a verlo como un deporte». De ruta en ruta, «fue aumentando el nivel de dificultad». A partir de ahí se despertó en él la necesidad «de aprender a escalar, de subir a sitios más técnicos».Quería más. La escalada le llevó «a conocer el barranquismo, la espeleología, el esquí de montaña...Otras disciplinas que están muy relacionadas».Porque el montañismo es un mundo, y nunca mejor dicho, enorme. «Hay tantas especialidades que no me podría quedar únicamente con una.Si tuviera que elegir una sería la escalada, con lo que empecé, lo que me lleva más al límite, lo que me exige más física y psicológicamente, pero el barranquismo y la espeleología me han permitido conocer sitios que son increíbles, que te hacen sentir como un explorador que llega por primera vez a un sitio.Es una sensación única, inexplicable».

Desde hace 10 años lo hace y lo enseña en Nosolocuerda. «Cuando crees que algo se puede mejorar no hay nada mejor que demostrarlo».Por eso decidió poner en marcha un club. Con ayuda de quienes le rodean –especialmente Ana Jiménez– todo fue más fácil. Este mes de diciembre cumplirán su décimo aniversario, una demostración de que las cosas se han hecho bien en un deporte que tiene en Ávila el mejor escenario. «Estamos en una provincia muy montañosa. Tenemos Gredos, que es un sitio espectacular para practicar todas estas modalidades».El mejor 'pabellón natural' de todos para el que podría ser el deporte rey. Lástima. «No se le da la importancia que realmente tiene».