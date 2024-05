No parece que haya espacio para la duda en cuanto a la puesta en marcha de los parques comarcales de bomberos en la provincia, sobre todo porque están en su fase final de construcción, pero la cosa cambia en cuanto a cómo se financiarán, sobre todo después de que Por Ávila hiciera pública la pérdida de una subvención de 2,4 millones de euros para Ávila. En realidad, esta pérdida es como la crónica de una muerte anunciada puesto que este partido advirtió de esta situación hace más de siete meses. Una crítica que ya tuvo respuesta en su día por parte del presidente de la Diputación, Carlos García, que dijo que el proyecto «nadie lo va a parar» y señaló que si finalmente no se lograban todas las ayudas solicitada acudirían a otras «alternativas de financiación».

Este es precisamente el punto en el que, al parecer, se está ahora, con un proyecto a todas vistas imparable pero que tiene pendiente la incógnita de cómo se asumirá esa pérdida de subvenciones (no confirmada por la institución provincial). De momento, desde la institución, al menos públicamente, no explican cómo se asumirá ese gasto, cuáles serán las alternativas que se utilizarán y si ya están decididas. Diario de Ávila se dirigió a Diputación para ver cómo iba a ser esta financiación pero se está a la espera de respuesta.

Óscar Jiménez, portavoz de Por Ávila, se refiere a esta situación y explica que lo que se concedió fue una subvención europea de 3,2 millones de euros, de los cuales se adelantaron 1,2. El problema llegó cuando fue el momento de justificar y se pudo hacer con 767.000 euros, que son los que se mantienen de esta subvención, mientras que los 2,4 restantes no llegarán. Y lo que es más, había un adelanto que se ha tenido que devolver de 531.000 euros, con 30.000 de intereses de demora.

El problema de la justificación llega desde el propio contenido de la subvención, según explica el representante de Por Ávila. En la ayuda había tres partes, una para vehículos, otra para equipamiento y la tercera para la construcción de los propios parques. Las dos primeras son las que se pudieron justificar, de ahí que no hayan perdido 767.000 euros. El problema está en la parte de construcción de los parques, la de más cuantía, puesto que era necesario que estuvieran finalizados el 30 de septiembre de 2023, según constaba en las bases. Como no se pudo justificar que esto era así, de ahí que no se lograra este dinero y ahora tenga que salir «de otro sitio», insiste el Óscar Jiménez.

cronología. Fue en julio de 2022 cuando la Diputación de Ávila formalizó la solicitud de fondos europeos para la lucha contra incendios y, en concreto, para la construcción de los parques comarcales de la provincia, una petición que se elevaba a 6,9 millones y con partidas para la construcción de las infraestructuras, adquisición de vehículos y equipamientos.

La resolución llegaría en diciembre de ese año cuando la Junta de Castilla y León resolvió provisionalmente la concesión de 35 millones de euros a entidades locales de toda la región para la mejora de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural. Entre estas ayudas estaba la de 3.194.866,66 euros para la Diputación de Ávila, donde se incluían los 2,4 para la construcción y adaptación de los parques, además de 713.726 para vehículos y casi 55.000 para equipamiento.

Hasta ahí todo había seguido su trámite pero la alarma saltó siete meses atrás, en octubre de 2023, cuando Por Ávila advertía del riesgo de financiación de los parques de bomberos puesto que se tenía que justificar el proyecto antes del 15 de octubre. En ese momento, sin embargo, desde la Diputación se aseguraba que se había presentado «toda la documentación requerida». En este momento también se anunció que la institución provincial había acudido a una subvención europea, con medios propios, que les concedió algo más de un millón de euros para el parque de Ramacastañas, en Arenas de San Pedro.

A partir de ese punto fueron varias las veces en las que Por Ávila habló de la situación de los parques, dando por hecho la pérdida de la subvención, como ocurrió el pasado noviembre, tras lo cual fue el presidente de la Diputación quien aseguró que no se perdería el proyecto y que si no se lograban las ayudas habría otras alternativas de financiación. «Independientemente de que Por Ávila atribuya mensajes que no son del todo ciertos, este proyecto nadie lo va a parar», decía entonces.

Sin embargo, hace unos días Por Ávila denunciaba la pérdida efectiva de este dinero que había llevado a que se tuviera que devolver la parte adelantada, 531.417 euros, con los intereses.

Hay que recordar que a pesar de las peticiones que ha habido a lo largo de los años ha sido ahora cuando la Diputación ha emprendido el proyecto de poner en marcha parques comarcales de bomberos para dar servicio a la provincia. Estarán situados en Arévalo, Arenas de San Pedro, Cebreros, Piedrahíta y Sotillo de la Adrada, con construcciones que ya se están acometiendo mientras que a la vez se iba trabajando en la parte de dotación del personal, también esencial. Respecto a su puesta en marcha, todavía no se cuenta con una fecha definitiva.