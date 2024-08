La Banda Municipa de El Barco de Ávila cumplió este miércoles, 7 de agosto, 30 años de vida, una señalada efemérides que se conmemoró no solamente recordando esa fecha sino también ofreciendo un concierto, que tuvo lugar el sábado anterior para que así tuviese mayor número de espectadores, que fue todo un éxito.

Desde el Ayuntamiento barcense recuerdan que fue el domingo 7 de agosto de 1994 cuando vio la luz la Banda Municipal de El Barco de Ávila, "después de un gran trabajo de varios años muchas ilusiones, esfuerzo, dedicación y esperanza, realizado por el que desde aquel momento es su director Don Alfonso Márquez Hernández, y también por el Consistorio, que apostó fuerte por este proyecto y que se ha ido consolidando a lo largo de la historia reciente de El Barco de Ávila".

Trascurridas estas tres décadas de vida, intensa y muy volcada hacia los barcenses, aseguran desde el Ayuntamiento que "no podemos imaginarnos unas fiestas de El Barco de Ávila sin su música desde primeras horas de la mañana, acompañando a los cabezudos, en las procesiones o en los toros. A todos se nos eriza el cabello cuando entona el Himno al Barco o cuando interpreta alguno de nuestros temas favoritos o las bandas sonoras de nuestra vida, y por ello desde el Consistorio Barcense se continúa apostando por la formación y el perfeccionamiento de los músicos".

Para ofrecer este concierto de su 30 aniversario, la Banda Municipal de Música llegó al Parque de la Alameda ofreciendo un alegre pasacalles desde la Plaza, acompañada de un gran número de personas, al que se unieron otras muchas que estaban ya esperando a que comenzará el recital en la cálida tarde del sábado. Para este acto dejaron los integrantes de la Banda su tradicional uniforme en casa y lucieron una bonita camiseta regalada por el Consistorio.

Una vez ubicados en la pérgola. la alcaldesa, Pilar Araoz, les dedicó unas palabras de agradecimiento, pero no sólo a los músicos que deleitaron esa tarde sino a todos los músicos que han compuesto la banda desde su formación, recordando que algunos llevan en la agrupación estos 30 años y siguen dando lo mejor de ellos. Alguno de ellos no pudo tocar ese día y otros por distintos motivos lo han tenido que dejar, pero la alcaldesa mostró el agradecimiento a todos, ya que como ella misma señaló, "gracias por vuestra implicación, por vuestro esfuerzo y dedicación, sin esa dedicación desinteresada no sería posible celebrar esta XXX aniversario".

Continuó señalando Pilar Araoz que "como alcaldesa de El Barco de Ávila, pero sobre todo como barcense", siente "un gran orgullo de esta Banda de Música, de esa gran familia que forman, de todos y cada uno de los componentes, ya que sin ellos no sería posible este aniversario ni cada una de las actuaciones". La regidora recalcó que "el éxito de esta Banda está en vosotros, los músicos, en los que ahora estáis, pero también los que formaron parte de la Banda durante estos años, porque sin vuestra dedicación altruista y desinteresada, sin vuestro esfuerzo y formación no hubiera podido seguir adelante, porque dedicáis parte de vuestro tiempo libre a formaros a ensayar o a actuar. Muchas gracias por permitir que la música de la banda llegue a nuestros corazones e inunde de melodías nuestra villa".

En este acto se reconoció la importancia que tienen la música y la Banda para la Corporación Municipal como fuente de cultura, ya que "crea un ambiente de unidad y alegría". La alcaldesa terminó felicitando este aniversario, señalando que este era el primer acto de esta conmemoración y deseando que "los acordes musicales inundaran los corazones de todos los presentes y llegaran a todos los rincones de la Villa. Esperando y deseando que sea un maravilloso aniversario, que tendrá más actos y sorpresas a lo largo del verano y lo que queda de año".

El director de la Banda, Alfonso Márquez Hernández, también tuvo palabras de agradecimiento para la gran familia de la Banda Municipal, el trabajo y esfuerzo de todos, dando también las gracias al Consistorio por su colaboración y dejando abierta la puerta a distintas sorpresas durante este aniversario. El Parque de la Alameda vibró con la interpretación magistral de piezas como los Pasodobles Royel y Vicente Ruiz Monrabal (compuesto por Alfonso Márquez), Queen´s Park Melody, Macarenas Mambo, temas de las bandas sonoras de La vida es bella y El Rey León y Mi gran noche. "El Himno al Barco" puso fin a una gran velada musical de la Banda Municipal de Música de El Barco de Ávila, haciendo vibrar los corazones de los barcenses en el marco de la Alameda a orillas del río Tormes.