Ante el Caja Rural de Zamora «ganar es obligatorio».No hay más camino ni más lecturas ante el encuentro que este domingo –12,30 horas– llevará al Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar a la cancha del Pabellón Ángel Nieto para medirse al colista, un equipo «que está donde está», con una única victoria en su casillero.Ante un rival así no caben favores ni regalos. Ya se lo hizo el equipo verderón alTartiere Auto Gijón Basket, al que visitó siendo penúltimo en la clasificación y con una victoria en el casillero. Le concedieron la segunda. De nuevo una situación similar con el deseo de un final diferente.

«Tenemos la obligación de ganar, mucho más ante un equipo que hoy por hoy está donde está en la clasificación por deméritos propios. Un equipo limitado, con un 'rooster' muy concreto, que juega con apenas cinco jugadores en los 40 minutos». Como suele decir EvaristoPérez, entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, no es un técnico al que le guste vender motos ni decir lo que no es. No se puede edulcorar a un Caja Rural Zamora que, en 15 partidos, únicamente ha sido capaz de ganar uno, el que logró ante GijónBasket en el primer fin de semana de octubre. Pero esa superioridad de la que hablan los números «hay que demostrarla. Que somos mejor equipo que ellos hay que plasmarlo en la pista».Eso sí, «esto es deporte. No son matemáticas».Que juegue un equipo que está más arriba en la clasificación con otro de abajo no supone una victoria por descontado. «Hay muchos factores que cuentan».

Les reclama a sus jugadores «una apuesta en acción distinta» a la que se pudo ver el pasado fin de semana ante el Universidad de Oviedo. «Por ahí empezaron los males» tiene muy claro el entrenador palentino. «Se creó un estado de ansiedad sobre una situación (20-25 al final del primer cuarto) que el jugador no tenía previsto que podía pasar». Estaban avisado entonces y estaban avisados ahora. «Todos los equipos, incluso el Caja Rural de Zamora, tienen sus piezas que en un día determinado se pueden ver motivados . Te pueden complicar las cosas».

El 4Postes quiere su segunda consecutiva

Quiere amarrar el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar «dos o tres victorias consecutivas para trabajar más tranquilos de cara a lo que resta de liga».Marca las prioridades Evaristo Pérez, que huye de tópicos. «Se suele decir eso de que de las derrotas siempre se aprende.Es verdad, pero yo prefiero aprender antes de las victorias que de las derrotas».Busca encadenar la segunda victoria ante un rival de la zona baja al que ya se le ganó en casa. Son esos rivales ante los que un triunfo supone el doble. «Lo primero es ganar fuera, donde todos los equipos ponen dificultades».Que se lo digan a los verderones. Sólo tienen una a domicilio.