La situación de la CUAS (Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas) La Moraña con los agricultores que se quedan fuera y las sanciones llegó al Pleno de la Diputación Provincial y consiguió una moción aprobada por unanimidad ante la presencia de un grupo de afectados que no quisieron perderse la cita. La propuesta llegó a través del Partido Popular pero la aprobación fue con la transaccional del PSOE, que logró que se aunaran todas las posturas, con una moción de apoyo a los agricultores y con la propuesta de que la Diputación ejerza como mediadora con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En la moción presentada por el PP y defendida por su portavoz, Juan Carlos Sánchez Mesón, se hablaba de la veintena de municipios de La Moraña que «se han visto perjudicados al no estar incluidos en la resolución provisional de la CUAS», lo que afecta a familias que «viven directa o indirectamente del campo y a pesar de todos los esfuerzos por cumplimentar la documentación». Una situación que se quiso poner sobre la mesa por los «graves perjuicios económicos a las familias de la zona, puesto que merma las posibilidades en sus rotaciones de cultivo e incluso se están abriendo expedientes sancionadores durante el proceso». Y esto afecta a 321 parcelas que no se han incluido en la resolución y 67 captaciones que se han quedado fuera, con unas 60 familias afectadas. Es por ello que todos los grupos decidieron aprobar una moción en la que se mostró el apoyo de la Diputación a las familias afectadas por su importancia en el desarrollo de la provincia y se solicitó «a la Confederación Hidrográfica del Duero que atienda las máximas necesidades de los agricultores afectados dentro de la legalidad y que esta Diputación pueda actuar, dentro de sus capacidades, como agente mediador para que la constitución de la CUAS llegue a buen puerto, siempre con respeto a la legalidad vigente y los principios de la buena fe por todas las partes afectadas». La noticia fue bien recibida por los presentes, aunque durante el turno del PSOE hubo algún comentario y risa irónica ante lo que se decía.

En el proceso de debate el diputado no adscrito, Carlos Jiménez, dejó claro desde el principio su apoyo y defensa a agricultores y ganaderos, como hizo también Vox y Por Ávila. Desde el PSOE se hizo incidencia en seguir «los trámites establecidos» y se propuso la transaccional que finalmente se aprobó.

Servicio postal. Durante el Pleno también se aprobó, de nuevo por unanimidad, la moción de Vox para «garantizar la prestación de un servicio público postal de calidad en la provincia». Pidió su portavoz, Fernando Toribio, que se «inste al Gobierno de España a incorporar en los próximos Presupuestos Generales del Estado las cuantías suficientes para garantizar la prestación de un servicio postal de calidad en los 247 municipios de la provincia» y, más allá del debate con diferentes posturas ideológicas, logró el apoyó para salir adelante. Carmen Iglesias, por el PSOE, la calificó de «razonable» y también el resto de representantes de PP, Por Ávila y el diputado no adscrito dieron su voto positivo, aunque los populares la calificaran como «un brindis al sol».

Premio de Tauromaquia. El Pleno de la Diputación de Ávila logró ponerse de acuerdo en una moción para pedir la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia en una votación que fue unánime y que logró aunar, como sucedería en otros puntos del Pleno los votos del PSOE y Vox con sus portavoces buscando acuerdos más allá de los ataques políticos, que también estuvieron muy presentes.

En el caso del premio de tauromaquia la moción llegó desde el Partido Popular con una larga exposición de motivos que detalló su portavoz y que venía a pedir la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia otorgado por el Ministerio de Cultura. Es cierto que en la propuesta también se pedía reprobar al ministro de Cultura por sus «ataques» a la industria de la tauromaquia, pero fue un punto que se quitó a petición del PSOE y para conseguir su apoyo.

En su explicación, el portavoz del PP recordó el «auge de la tauromaquia» y señaló que se ve «especialmente en la provincia de Ávila». Sus palabras contaron con el apoyo del diputado no adscrito que aseguró que no era taurino pero tampoco antitaurino y también tuvo el visto bueno de Vox y de Por Ávila y finalmente también el del PSOE con su transaccional.

En su intervención, el diputado socialista, Carlos Montesino, defendió la tauromaquia como «patrimonio cultural» y de ahí su apoyo a que se mantenga el premio. «La tauromaquia es de todos y es del pueblo», señaló, refiriéndose a que no pertenece a ninguna ideología política y criticando que se «utilice la tauromaquia para hacer política» y haciendo especial hincapié a las situaciones que se ha encontrado el presidente delGobierno, Pedro Sánchez, aunque «ve la fiesta con respeto».

Mismo personal y equipamiento en los parques de bomberos. El proyecto de construcción de parques de bomberos en la provincia de Ávila fue tema de debate en el Pleno de la Diputación Provincial, en este caso no para hablar (aunque el tema terminó saliendo) de su construcción o subvenciones sino ante una moción presentada por Por Ávila en la que se pedía que el parque de Piedrahíta se considere de la misma categoría que los otros cuatro que se están construyendo dado que éste es de tipo 3A mientras que el resto es de tipo 2. Según las explicaciones de su portavoz, Óscar Jiménez, esto suponía diferencias de personal y que el parque no tendría atención de 24 horas presenciales. Por eso pedía que se reconsiderara «la dotación del parque de bomberos de esta localidad, de tal forma que todos los habitantes de los municipios de la provincia tengan las mismas coberturas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento».

Más allá del debate (la moción fue rechazada con los votos del PP y el diputado no adscrito y logró los votos a favor de Por Ávila y Vox) fue significativa la intervención del portavoz del Partido Popular, del equipo de gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón, que aseguró que estará garantizada la presencialidad las 24 horas en el parque de bomberos de Piedrahíta y que los medios serán los mismos en todos los parques. En varias ocasiones insistió en ese servicio de 24 horas y calificó la moción de «populista», despertando el debate incluso la intervención del presidente de la Diputación, Carlos García, que señaló que la tipología se debe a «cuestiones arquitectónicas» porque en Piedrahíta es una rehabilitación y no un edificio nuevo, e insistió en que «todos los parques tendrán los mismos vehículos y el mismo número de bomberos» porque es el «compromiso» que hay. Este tipo de mociones, dijo, visiblemente enfadado, solo «intentan generar el germen de la duda» por lo que pidió «menos demagogia y más trabajo». La situación derivó incluso en que se cerró el debate sin la correspondiente votación, que ya se sabía rechazada, por lo que se tuvo que hacer con posterioridad, quedando el voto a favor de Por Ávila y Vox, en contra de PP y POSE y la abstención del diputado no adscrito.

Aunque fuera de manera muy breve, en el debate sí que se habló de las críticas que había hecho Por Ávila por la pérdida de subvenciones europeas para la construcción de los parques de bomberos, a lo que el portavoz del PP aseguró que la administración provincial partió «desde cero», sin fondos europeos, por lo que no han «perdido ninguna subvención, hemos ganado 750.000 euros. El resto de subvenciones estaba por ver y era algo con lo que no contábamos».

Lo que Por Ávila criticó en su día fue la pérdida de una subvención de 2,4 millones de euros de fondos europeos, que llevó incluso a que se tuviera que devolver un adelanto de 531.000 euros, con intereses de demora, manteniendo, eso sí, 767.000 euros de la ayuda, que fue lo que se pudo justificar.