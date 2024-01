Ávila inicia la campaña para que la croqueta tenga emoticono

El Día Internacional de la Croqueta, que se celebra este 16 de enero, no está pasando inadvertido para la Federación Abulense de Hostelería de CEOE Ávila. En esta jornada tan señalada para los amantes de este producto tan sabroso como tradicional, la hostelería de Ávila ha iniciado una campaña para pedir la incorporación de un emoticono que represente a la croqueta y pueda utilizarse en Whatsapp, Facebook, Instagram y demás redes sociales. Si Valencia lo consiguió para la paella, no sin esfuerzo ni tiempo, por cierto, por qué no puede lograrlo nuestra querida croqueta, un producto versátil donde los haya y con incondicionales entre todo tipo de público, desde los niños a los más mayores.

Con esta iniciativa, los hosteleros abulenses quieren reivindicar un plato típico y sostenible de la cocina española que reina en las barras de los bares y las cartas de los restaurantes, desde los establecimientos de barrio hasta la alta cocina, y que ocupa un lugar destacado en el recetario tradicional de los hogares españoles. Este producto, indican los hosteleros de Ávila, es señero de la cocina española, pero está presente en otros países, como Francia (de donde es originaria), Italia y Países Bajos, de ahí que consideren que tiene todo el sentido sugerir a Whatsapp su incorporación entre los emoticonos de platos de cocina.

La campaña se ha puesto en marcha este mismo martes en Change.org y representantes de la federación abulense piden a todos los seguidores de la croqueta que se sumen a una iniciativa para la que también pedirán apoyo a Hostelería de España y a otras asociaciones del gremio. El secretario de la federación, Javier Marfull, enmarcó la idea en el "amor compartido por todo el mundo por un producto tan nuestro. ¿Qué bar, restaurante o casa no tiene entre sus platos la croqueta?", se preguntó, para añadir que se trata del "paradigma de alimentación tradicional", por su condición de receta de "aprovechamiento" y modelo de "economía circular", aunque también puede ser una propuesta culinaria 'top'.

Desperdicio cero

Y es que la sostenibilidad es uno de los valores que más se está impulsando en la hostelería, la cual se suma a otros dos conceptos, la recuperación y la actualización de la cocina tradicional y el uso de productos de proximidad. La croqueta es, en esencia, una receta de aprovechamiento, una elaboración que parte de otras recetas, contribuye al objetivo de 'desperdicio cero' y es tremendamente versátil. También es un producto de tradición, al mantenerse en el recetario tradicional de nuestras abuelas, y un plato estrella en las barras de los bares y en las cartas de los restaurantes, así como en la comida para llevar de los establecimientos especializados en menús preparados.

El director de Sofraga Palacio y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Hostelería de Ávila, Ismael Salgueiro, destacó que la croqueta tiene "muchísimas variantes y da mucho juego", al poder emplearse para aprovechar sobrantes o como primera propuesta. A la pregunta de qué tiene que tener una buena croqueta, respondió que "para mí un buen producto, una buena mantequilla, buena leche y luego el añadido que quieras", desde los de aprovechamiento a los de primera clase, como un carabinero, jamón ibérico o setas de temporada.