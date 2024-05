Intentos de acuerdos, por lo menos

La situación política actual fue el tema de debate del programa 'Enfoque Ávila' de este jueves, dirigido y presentado por Patricia Carrera, directora de La8 Ávila. Los responsables provinciales de Partido Popular, Carlos García; PSOE, Jesús Caro; Por Ávila, José Ramón Budiño;y VOX, Juan Saborido, fueron los invitados a una mesa de debate en la que todos los participantes reconocieron la importancia de negociar para hacer una buena política, pero también dieron cuenta de las dificultades existentes en estos momentos, por diferentes circunstancias, para llegar a pactos que puedan beneficiar al ciudadano. Dividido en cuatro grandes bloques y bajo el título 'Situación política actual ¿hasta dónde vamos a llegar?', el programa analizó el momento político actual desde el punto de vista nacional, autonómico y local, con referencias también a las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio.

En lo que a la actualidad abulense se refiere, el programa se centró principalmente en la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento de Ávila, dando voz para ello a los cuatro protagonistas. José Ramón Budiño, como representante del partido del equipo de gobierno, defendió la labor de su formación de «ofrecer acuerdos y consensos. Somos los mismos concejales, 11, que hace cuatro años, cuando llegamos a un acuerdo con Ciudadanos que permitió la gobernabilidad del Ayuntamiento». En esta ocasión «no ha sido posible» ante la negativa los tres grupos de la oposición, dijo, a quienes acusó del «bloqueo que está sufriendo la ciudad». Budiño se refirió a la necesidad de «evitar las políticas populistas para poder llegar a pactos en el Ayuntamiento», destacando el hecho de que «estamos obligados a llegar a esos acuerdos. Con el Partido Popular es difícil, pero con PSOE y VOX lo intentamos».

Desde el principal partido de la oposición, su representante en la mesa, Carlos García, mostró la disposición del PP de «tender la manos siempre en defensa de los intereses de los abulenses» pero advirtió que «lo que no vamos a apoyar es a quien sólo se preocupa de sus intereses personales». En relación con la moción de censura, «el PP estaba obligado a liderar la alternativa a la situación de bloqueo provocada por Por Ávila», comentó, acusando a esta formación de «actitudes bolivarianas, manteniendo lo suyo y recortando lo de los demás». También criticó al PSOE por «haber hecho perder el tiempo a todos» en la moción de censura, e insistió en el mensaje de «XAV no negocia, sino que con 11 concejales lo que quiere es imponer sus políticas a los demás».

Jesús Caro explicó la posición del PSOE de «estar dispuesto a sentarse con todos, menos con VOX», para buscar una solución que, a su juicio, no pasa «sólo con subir los impuestos, sino que hay otros mecanismos también para mejorar las cuentas que Por Ávila tiene que intentar».

Por su parte, Juan Saborido acusó a Por Ávila de «una mala gestión en los últimos años. Ha habido una paralización de la ciudad y han tenido una estrategia política de no subir impuestos y querer hacerlo ahora de golpe, y eso no lo van a lograr con el apoyo de VOX». El presidente de esta formación reconoció que «escuchando lo que se dice en esta mesa, llegar a acuerdos en el Ayuntamiento me parece complicado».