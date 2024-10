La AMPA de la Escuela de Música denuncia falta de profesores

Hace ya varias semanas que comenzó el curso en la Escuela Municipal de Ávila. Sin embargo, hay clases que aún no han podido llevarse a cabo por la falta de profesores específicos para ellas. Especialmente sangrante es el caso de la asignatura de lenguaje musical, una materia esencial para la correcta comprensión de cualquier composición y troncal para la posterior interpretación de los instrumentos por parte de los más de 400 alumnos del centro.

Ante esta situación, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro (AMPA) decidió denunciar públicamente esta circunstancia con el objetivo de que el Ayuntamiento ponga solución a un hecho que comenzó en marzo. «En marzo nos enteramos que, a la profesora que estaba, se le acababa el contrato que le habían hecho por seis meses para cubrir la excedencia voluntaria de la profesora titular», explicó Lorenzo López, presidente del AMPA. Entonces, el problema se solventó contratando a otra personas por tres meses hasta el final de curso.

Sin embargo, una vez iniciado el nuevo periodo lectivo, los alumnos se volvieron a encontrar sin profesora de lenguaje musical. «En junio mandamos un escrito al Ayuntamiento anunciando lo que iba a ocurrir si no se contrataba a nadie para este curso. Y, a fecha de hoy, seguimos sin profesora de lenguaje musical», lamentó López.

Un problema que, a pesar de lo que pudiera pensarse, no es económico, sino de personal. «La primera profesora estaba presupuestada y, como se marchó por la excedencia, ese dinero sigue ahí. En el caso de que se hubiera sustituido con otra persona, se le pagaría con ese dinero presupuestado. No es un problema económico, sino que creemos que es de voluntad política, y por eso estamos molestos», criticó el presidente del AMPA.

A ello se une también la falta del profesor de clarinete y de Música y Movimiento. En este caso, la persona que imparte ambas especialidades se encuentra con un permiso prolongado hasta febrero, ante el cual no se ha puesto ningún sustituto. «Esto lo hay en todos los colegios, y más cuando es por un tiempo largo, como es en este caso», dijo López. Quizás esta problemática no se hubiera producido en el caso de existir la figura del Consejo Escolar, algo a lo que desde el Ayuntamiento se oponen. «Desde personal no ven la creación del Consejo Escolar. Queremos saber qué es lo que quiere el Ayuntamiento con la Escuela o a dónde la quiere abocar», concluyó.