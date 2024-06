Piedrahíta propone que el monasterio sea un centro cultural

Piedrahíta no renuncia a que el monasterio carmelita del Amor Misericordioso y de la Madre de Dios vuelva a estar abierto en la localidad. Tampoco renuncia a que vuelvan las obras artísticas que la Federación Mater Unitatis se llevó de él. Por eso, el Ayuntamiento de la localidad acaba de enviar una carta al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en la que presenta un plan muy específico para conseguir que este espacio vuelva a la vida a través de un centro cultural y turístico y la reapertura de la capilla. Se trata de un ambicioso proyecto en el que son conscientes de que necesitarían ayuda de otras administraciones y en el que piden la «cesión desinteresada» del monasterio y de las obras de arte que quieren que vuelvan durante un periodo de al menos 25 años.

Esta propuesta llega una vez que se han mantenido conversaciones para lograr que el monasterio tenga la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural). En este sentido, la propia Junta de Castilla y León se dirigió al Consistorio para comunicar que se ha iniciado un periodo de información previa con el fin de determinar la conveniencia de incoar alguno de los procedimientos establecidos en la ley para la protección del bien. Es por ello que están analizando la documentación aportada por el Ayuntamiento y se han dirigido a la Federación 'Madre de la Unidad' de monasterios de monjas de la Orden del Carmen solicitando información actualizada sobre los bienes muebles que permanecen en el monasterio de Piedrahíta.

De todas formas, recuerdan que la declaración de BIC no impide el desplazamiento temporal o definitivo de bienes muebles del patrimonio cultural. A pesar de ello insisten en que «la Junta de Castilla y León ha mediado para que los bienes muebles que salieron del convento de la Madre de Dios de Piedrahíta, entre los que se encuentra el cuadro del Cristo de Alonso Cano, puedan volver al municipio abulense». Una mediación que, por el momento, no ha tenido frutos puesto que las obras no han vuelto.

Hay que recordar que la 'pelea' actual para no perder este monasterio y las obras de arte viene de que se trata de un centro que se considera una referencia en la villa de Piedrahíta y su comarca y que, como dice el propio Ayuntamiento, «no solo representa un testimonio de la fe y devoción de sus habitantes, sino que también constituye un importante patrimonio histórico y artístico», dado que entre sus tesoros se encuentran «obras de incalculable valor como el Cristo de Alonso Cano».

Sin embargo, recuerdan que el monasterio parece que quedó recientemente bajo la propiedad de la Federación Mater Unitatis, «que ha llevado a cabo diferentes acciones que han afectado profundamente al patrimonio del monasterio. Estas acciones incluyen la partida de las Carmelitas Descalzas, el cierre de la capilla al culto y la retirada de todas las obras de arte. Este vaciamiento y abandono han generado una gran preocupación en todo el valle, que ve amenazado un símbolo fundamental de su identidad cultural y religiosa».

Ante esta situación, «y tras más de un año de vicisitudes y después de haber solicitado desde este Consistorio la declaración BIC del inmueble», el Ayuntamiento de Piedrahíta ha «decidido tomar la iniciativa» para recuperar y revitalizar el monasterio pero reconocen que para ello es «imprescindible» la mediación de la Junta de Castilla y León para negociar la devolución de las obras de arte y también para la reapertura del monasterio, así como una cesión desinteresada del mismo y de las obras de arte que han devolver durante un periodo de al menos 25 años.

el proyecto. Los proyectos que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo es poner en marcha un centro cultural y turístico y que se proceda a la reapertura de la capilla. En el primer caso, el monasterio se trasformará en un centro cultural y turístico de primer orden y, aprovechando sus instalaciones ya rehabilitadas, se desarrollará un espacio multifuncional. En él habrá una hospedería donde albergar huéspedes, a los que ofrecerá estancias cortas de meditación o de pensamiento, así como residencias temporales para creadores y público general en busca de paz y reflexión.

La segunda parte consiste en crear un museo de arte sacro en el monasterio, destinado a albergar y exhibir las obras de arte que originalmente pertenecían al convento y que consideran que se tienen que devolver. Se buscará que este museo sea un centro de referencia para la historia del arte sacro a través de exposiciones permanentes y temporales (también con préstamos y colecciones privadas), junto con actividades educativas con programas dirigidos a escuelas y grupos y eventos culturales como conciertos y obras de teatro.

Otra parte de la propuesta incluye la reapertura de la capilla, actualmente cerrada. La idea es que sea reabierta al culto gracias a un acuerdo de colaboración con el Obispado, que consideran que se puede negociar. El Ayuntamiento de Piedrahíta se encargaría de financiar la limpieza y el mantenimiento de la electricidad, mientras que el Obispado establecería un horario de misas diarias.

Para que todo esto sea posible son conscientes de que tienen que ir de la mano de otras instituciones. Por eso proponen un convenio con la Diputación Provincial, con la intención de que la custodia y la gestión del monasterio, así como de las obras de arte que contendrán sean responsabilidad del Ayuntamiento mientras que a través de un convenio con la Diputación sea esta institución la que se encargue de los sistemas de seguridad.

Con la Junta se busca apoyo financiero para realizar algunas mejoras anuales y como socio clave e la promoción del monasterio como centro cultural y turístico.

Por último, se espera que el Obispado colabore en la reapertura y gestión del culto de la capilla.