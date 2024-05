Ojo avizor en Diario de Ávila

Pasó el invierno, se pasa la primavera y llega el verano. Y los autobuses que paraban en esta marquesina de avenida Juan Carlos I, con sentido a la Escuela de Policía, ha cambiado el paso y ya no para aquí. Nos obligan a los usuarios a desplazarnos a la acera junto a la carretera fuera de la vía de servicio, sin protección para sol, lluvia y frío y, además sin señal de parada y por eso el chofer del autobús a veces se despista y sigue. ¡A mí me ha pasado! Y quienes van al Tanatorio no atinan el lugar de la parada. ¿Para cuando la solución? ¿Hay que esperar a otras elecciones?