Después de siete años –uno como amateur y seis como profesional– será extraño ver a David González con otros colores que no sea el verdiblanco y otra elástica que no lleve estampado en el pecho el nombre de Caja Rural Seguros RGA, su casa durante buena parte de su vida deportiva. «Les estoy muy agradecido.Ellos han sido los que me han dado la oportunidad de cumplir con el sueño que tenía cuando era pequeño de ser ciclista profesional» confiesa el de Fontiveros, que a partir de 2025 disputará sus carreras como nuevo integrante del Q36.5 Pro Cycling Team. Un equipo UCI ProTeam, como el Caja Rural, pero con una estructura y un calendario propios de un equipo UCI WorldTeam y eso hace de esta nueva etapa –ha firmado por dos años con el equipo suizo– un nuevo reto para el abulense. A sus 28 años el cuerpo y la cabeza le pedían «salir de mi zona de confort» para «seguir creciendo y madurando», algo en lo que nota que ha progresado en esta temporada 2024 que ya cerró con verdadero sentimiento de satisfacción.

Ha sido una buena temporada «de inicio a fin» en el que se ha visto «luchando de tu a tu» en muchas de las pruebas que ha disputado y en la que alcanzaba su segunda victoria como profesional en una de las etapas del Gran Premio Torres Vedras -Trofeo Joaquim Agostinho. «De nuevo en el mismo sitio que el año pasado» recuerda David González.Porque allí donde ganó este curso fue la misma prueba en la que en 2023 estrenaba –«ganar es complicado»– su palmarés de victorias como profesional. Entre otras actuaciones, además, fue cuarto en Castellón o sexto en la etapa de la Volta a Catalunya que ganó Pogacar. «Ha sido un año bueno en lo que a resultados se refiere, pero sobre todo he demostrado que soy un corredor que sigo creciendo». Quizás esto segundo es más importante que lo primero.

Se nota David González que sigue madurando sobre la bicicleta, creciendo en competición. «Ahora está de moda que los ciclistas despunten con 18 años pero cada cuerpo necesita su tiempo y creo que ahora mismo estoy en mi mejor momento» valora el ciclista abulense. «Desde el paso por la Vuelta a España –2023– he notado que el cuerpo me ha cambiado.Me siento un corredor más maduro, capaz de disputar etapas concretas en las que puedo estar delante. Creo que he dado un paso adelante». No sólo son las piernas, sino también la cabeza. Las experiencias con el paso de los años le van haciendo mejor corredor. «Es importante saber hacer una 'X' en las carreras que tienes y que puedes disputar. No puedes estar todo el año en forma ni estar todos los días delante en las vueltas, salvo que seas un 'superclase'. Con los años ya sabes qué tipo de corredor eres y eres capaz de ver dónde debes hacer los esfuerzos».

En este proceso de madurez ha notado que necesitaba «encontrar nuevas motivaciones». Es lo que ha estado detrás de su llegada al Q36.5 Pro Cycling Team. «Notaba que en el Caja Rural Seguros RGA me estaba encasillando, que ya podía crecer poco».Necesitaba «salir de la zona de confort». Notaba que era todo siempre igual, hasta el calendario de pruebas. «Notaba que me estaba encasillando y también el equipo. Te dan un rol que en ocasiones te gusta, en otros no. Tenía la necesidad de cambiar».En un 2024 en el que acababa contrato con la escuadra navarra empezó a vislumbrar su salida. Habló con más equipos, pudieron salir más cosas pero «la oferta y el proyecto que más me ilusionó fue el Q36.5».Dos años por delante que «me van a permitir crecer y adaptarme».Un fichaje que «se forjó rápido. Antes de julio ya lo tenía hecho».

Una nueva etapa ante la que se encuentra «ilusionado». Se trata «de un equipo bastante más grande que el Caja Rural» en todos los sentidos, desde la estructura al propio calendario que maneja. «Correremos bastante más carreras WorldTour» como las clásicas de primavera, como son Flandes o la Paris-Rouboix. «Sería un sueño poder correrlas» admite. Dauphine, Suiza... «Si haces durante todo un año un calendario WorldTour, el ritmo de tus piernas será WorldTour. Por presupuesto y por muchas cosas es un equipo WorldTour prácticamente».

Un reto más exigente. «La responsabilidad será mayor.Que te aprieten las tuercas me hará mejorar bastante». Desde el inicio ya sabe cuál será su rol. «Mi fichaje se hizo para ser un hombre de apoyo de Giacomo Nizzolo y Matteo Moschetti, los dos sprinters que tenemos, top mundiales». A partir de ahí tendrá su oportunidad en «clásicas o etapas 'rompepiernas'. Tendré mi oportunidad».