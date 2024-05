«El Ayuntamiento no puede hacer más por la banda de música»

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha comentado sobre la polémica con la Banda de Música de Ávila en la procesión de San Segundo que «el Ayuntamiento no puede hacer más», al tiempo que mostraba su confianza en que «pueda encontrar fuente de financiación en otras administraciones», comentando el hecho de que «la Diputación Provincial ya se ha ofrecido para ello». El alcalde habló de «deserciones» entre miembros de la banda, que «ya en la procesión de Viernes Santo faltaban instrumentos y no sonaba bien», pero comentó que «nos hubiera gustado que la banda hubiera estado en la procesión de San Segundo», pero «el recorte de subvenciones debido al bloqueo del presupuesto por parte de la oposición afectan a todos los colectivos, y también a la banda. Nosotros como Ayuntamiento no podemos hacer más por la banda. Ningún colectivo de la ciudad puede supeditar su actividad exclusivamente a la subvención del Ayuntamiento». Conocido que «la Diputación Provincial se ha ofrecido para poder financiar a la banda y todas las organizaciones a las que el PP ha estrangulado en la ciudad», Sánchez Cabrera criticó la «actitud que está teniendo el PP del bombero pirómano, pero la verdad es que estamos encantados de que a partir de ahora la Diputación se implique más con las asociaciones y los colectivos de la ciudad de Ávila». En cuanto a la propuesta de la banda de, incluso, tocar gratis en la procesión, el alcalde se mostró escéptico, «nunca lo hicieron, de hecho siempre pedían más».