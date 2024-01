El alcalde de El Tiemblo, Arturo Varas, tras la denuncia hecha por el PP en la que habla de "hacinamiento" en la residencia de la tercera edad, explica que se ha producido un problema con el ascensor, "que lleva más de 20 años con mantenimiento casi nulo", por lo que se están buscando alternativas como lainstalación de un ascensor de obra o incluso bajar a los residentes en una silla por las escaleras para que no tengan que estar todos juntos en la primera planta.

"Hay un grupo político que está levantando vuelos y revuelos", señala el alcalde, que explica que el problema es que la semana pasada se estropeó el único ascensor de la residencia, que es muy antiguo y está deteriorado. "No podemos bajar a los abuelos porque no hay un segundo ascensor cuando hay un hueco para hacerlo. Ya nos hemos planteado la posibilidad y vamos a hacer un segundo ascensor pero eso no se hace en dos días". Mientras tanto lo que se espera es arreglar el actual pero teniendo en cuenta que las piezas son tan antiguas se están buscando fuera y les han "asegurado que a mediados de la semana que viene las pondrán". En este sentido, el alcalde asegura que ha llamado directamente a la empresa y les ha explicado la situación para intentar ganar todo el tiempo posible.

Varas defiende la implicación del actual equipo de gobierno con la residencia, no solo ante este problema actual sino desde que llegaron al Gobierno con las diferentes visitas. "Esta corporación ha visitado la residencia en el poco tiempo que lleva probablemente más veces que corporaciones anteriores en toda la legislatura" y a lo que se enfrentan ahora "es algo accidental y se debería haber pensado bastante antes, ha habido más de 20 años y no se pueden pensar las cosas ahora en 15 días".

Ahora, mientras se espera que se arregle el ascensor, se están viendo alternativas y por eso han contactado "con una empresa de ascensores de obra para intentar cortar una verja de una ventaja y poner un ascensor de obra" y así poder bajar a los residentes. La otra opción que se plantea es que con operarios de la residencia y trabajadores del Ayuntamiento, "con el alcalde y el primer teniente de alcalde", podamos "bajar a las personas que estén menos impedidas, en mejores condiciones. Bajarles po la escalera en una silla para que las cosas fluyan un poco más y puedan bajar" teniendo en cuenta que así se podría vaciar "la sala de arriba, que está muy congestionada". Esto sería solo una solución "a cortísimo plazo".

Ante todo, el alcalde quiere mandar un mensaje de tranquilidad porque "vamor a ir solucionando todo" y recuerda que 15 días antes de las elecciones por las que ellos llegaron al Gobierno "se renovó el contrato de la empresa", "No tengo inconveniente, si la anterior corporación renovó el contrato sus razones tendría, lo que quiero es que las cosas funcionen", señala.

Lo que sí quiere dejar claro es que esa es "su residencia", por lo que se han estado "estudiando los problemas que tiene" y "se van a arreglar porque de inversión cero que ha tenido vamos a pasar a tener una inversión porque hay que hacerla, tenemos una residencia local y han que mantener lo que tenemos".

La residencia municipal de El Tiemblo tiene 49 plazas, que están completas.