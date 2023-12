El fin de las obras de los parques de bomberos, en mayo

La Diputación Provincial espera que las obras de los cinco parques de bomberos que se van a poner en marcha en la provincia estén terminadas en mayo. Aunque el presidente de esta institución, Carlos García, no quiso dar una fecha para su puesta en funcionamiento (se había hablado del próximo año) sí que habló de esa previsión para el fin de las obras y la reciente aprobación de oferta de empleo para el personal de los parques. Pero no dudó en señalar que es un servicio que no se ha puesto en marcha hasta ahora, con lo que esto supone, pero donde se están «dando todos los pasos para que sea una realidad lo antes posible».

Carlos García hizo estas declaraciones en una visita a Cebreros para la entrega de un vehículo de extinción de incendios y la revisión a las obras que se están realizando para el parque de incendios que se situará en esta localidad y que acompañará a los de Arévalo, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada y Piedrahíta. En el de Cebreros, ya se ve que toda la estructura metálica está colocada y están empezando a construir los segundos forjados de la planta donde estarán las dependencias. Se trata de una obra que va «a buen ritmo» y que ejecuta la misma empresa que hace los parques de Arévalo y Sotillo y que está sorprendiendo con su «celeridad» y «magnífica ejecución», aseguró.

En todo caso, el motivo principal de la visita fue la entrega de una bomba rural pesada, con un coste de 385.000 euros, cumpliendo así los «compromisos con la entrega de este camión de incendios a una de las agrupaciones de bomberos voluntarios más importantes de la provincia de Ávila, porque lo ha demostrado cuando hay que demostrarlo realmente, que es cuando está la llama viva». Es el tercer camión de este tipo que entrega la Diputación Provincial, que todavía aportará cuatro más para Sotillo de La Adrada, La Adrada, Arenas de San Pedro y El Tiemblo, que llegarán durante el próximo año o principios de 2025. Hay que sumar también diez vehículos de intervención rápida entregados a las agrupaciones de bomberos voluntarios.

El fin de las obras de los parques de bomberos, en mayoEl presidente de la Diputación quiso agradecer «ese trabajo, ese compromiso, esa labor, ese altruismo y ese voluntariado que a través de personas como ellas salvan vidas» y que son un complemento a los bomberos profesionales.

El alcalde de Cebreros, Pedro Muñoz, agradeció la entrega del camión a la Agrupación de Protección Civil y a los bomberos voluntarios de la localidad de ese nuevo camión, ya que posibilita que puedan contar con un nuevo recurso, «y muy cualificado» para la labor que hace la agrupación. Es por ello que también agradeció la labor que hacen «voluntaria y desinteresadamente los miembros de Protección Civil y los miembros de los bomberos voluntarios de Cebreros».

El alcalde cebrereño no dudó en poner de relevancia la labor que está haciendo el equipo de gobierno de la Diputación con la construcción de parques comarcales de bomberos porque es «fundamental» y supondrá «un antes y un después». «Es el reto que nunca nadie quiso afrontar hasta que llegó este equipo de Gobierno y los municipios de la provincia de Ávila tenemos que agradecérselo siempre», aseguró, por lo que supone en cuanto a la lucha contra los incendios urbanos, periurbanos y forestales y que ahora se afronta con esos parques como resultado a una competencia que tenía la institución provincial.

En cuanto al nuevo vehículo, el alcalde se refirió a que actualmente contaban con tres, uno de «una etapa muy pretérita», otro muy bien adaptado para las labores en incendios forestales y un tercero para un «contexto más urbano, que tiene una gran capacidad también», además de dos pick ups y otra que van a recibir por parte de la Junta de Castilla y León, lo que ayudará a la cobertura frente a los incendios.