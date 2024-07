Llamamiento a donar: se necesita sangre A+ y A

Desde la Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila, recogiendo la situación que se vive en Castilla y León, se alerta de las bajas reservas de sangre A+ y A- y se hace un llamamiento a la donación de forma urgente, sin olvidar que también hay necesidad del resto de grupos.

Además del punto fijo, esta tarde se podrá donar, de 16,30 a 20,30 horas, en el autobús de donación en el Barrio de la Universidad.

Alejandro Reveriego, presidente de la hermandad abulense, recuerda que en el momento de vacaciones, como ya se vio en Semana Santa con 110 bolsas menos, o en verano, es habitual que bajen las donaciones dado que la gente se va de vacaciones. Pero esto no significa que no haya la necesidad de tener reservas para la gente que necesita la sangrey para evitar llevar a una situación crítica porque sin sangre no podría haber operaciones y se quedaría para las urgencias. Por eso se pide colaboración, en la medida de lo posible, para evitar la situación, con esa necesidad del A pero también de 0+ y- que "se usa mucho".

Se recuerda que mañana también se podrá donar en el punto fijo entre las 16 y las 22 horas.