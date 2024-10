Rubén Peña, 200 partidos "disfrutando" en Primera División

Lo que llegue a partir de ahora «será un regalo, pero el camino que ya he andado está ahí».Eso no se lo quita nadie. Y ese camino del que habla Rubén Peña, jugador del Osasuna, ya es tan largo como apasionante. Desde el primer paso al último, desde el primer partido disputado en Primera al último. En total 200, una cifra tan simbólica como importante. Los alcanzó en El Sadar el paso fin de semana ante el Real Betis, curiosamente el mismo rival con el que debutó en el primer equipo del Real Valladolid en 2012 en Copa del Rey. Era el 1 de noviembre de 2012. Diez días más tarde Djukic le daba la oportunidad se jugar su primer partido en Primera División ante el Valencia. El primero de los 199 que vendrían después y de los que vendrán. «Jamás me lo hubiera imaginado» confiesa el jugador el abulense, consciente de que en esto del fútbol «puede pasar de todo», desde cambios de entrenador, de estilo de juego, de competencia o las temidas lesiones, como la que le llevó a perderse prácticamente –seis meses– su última temporada con el Villarreal. Y aún así está celebrando esta cifra tan especial. «No es una cifra a la que se llegue tan fácilmente», mucho menos cuando uno mira hacia atrás como lo hace él para recordar lo que ha sido su carrera. Quizás por ello esos 200 partidos los ha disfrutado como si fueran únicos.

«Salí de Ávila con 21 años». Siempre lo recuerda porque hay que recordarlo para poner mucho más en valor lo conseguido. Siendo jugador del RealValladolid B en Segunda División B (2012-13) sumó sus primeros cuatro partidos en Primera. Un debut sin 'continuidad'. De ahí, en una decisión arriesgada, se marchó al Guijuelo (2013-14) en Segunda B. Paso atrás para saltar hacia adelante, concretamente al Leganés (2014-2016) en Segunda División. Y cuando todo el mundo esperaba que siguiera siendo pepinero tras lograr en ascenso en Butarque se marchó al Eibar para asentarse, ahora ya sí, en Primera con el conjunto armero. Tres años y 87 partidos en la máxima categoría. De ahí al Villarreal (2019-2022) para sumar 52 partido enLaLiga ganado la UEFAEuropa League 2021. Del Estadio de la Cerámica a El Sadar, al Osasuna (2022). Y con los rojillos sigue sumando en LaLiga.Otros 57 en su casillero y en total 200. «Es una marca personal muy bonita. Tengo la ambición de que sean muchos más pero está claro que cada vez será más difícil» asume el abulense, que tiene cuerda para rato pero que sabe que en su carné de identidad ya suma 33 años. Al ritmo actual, con una media de 20 partidos por curso, firmaría los 300 con 38 años.Para Peña, capaz de alcanzar lo que se propuso, no sería imposible, pero «no quiero pensar tan a largo plazo. Lo que venga será un regalo». Un regalo que descubrir y disfrutar cada día.

«Hay que disfrutar todo lo que juegues, lo que entrenes... Es un consejo que doy en cualquier categoría y edad. No hay que pensar en lo que puedas llegar a hacer sino disfrutar de lo que tienes en ese momento, de esos compañeros que quizás mañana ya no estén, de esa plantilla, de ese equipo... La temporada siguiente seguramente será diferente. Nunca sabes cuándo va a ser el último momento en el que vas a estar con un compañero» explica. Es un día a día.

Un trabajo diario siempre dispuesto a aprovechar cada minuto. «Es evidente que siempre quieres estar en el campo», ser de los once, pero el fútbol actual está cambiando. «El buen jugador debe serlo cuando juega de inicio y cuando no. Hoy en día es tan importante el que es titular como el que no lo es.En este fútbol actual muchas veces la diferencia la marcan los que están en el banquillo. Con cinco cambios estamos hablando de cambiar medio equipo».

Es un camino siempre en constante aprendizaje. Todo eso lo da la madurez, la veteranía, el haber jugado 200 partidos... «Esto es un aprendizaje continuo y nunca sabes cuándo va a llegar tu oportunidad». Lo sabe quien era delantero implacable en el Zona Norte, extremo izquierdo en el Real Ávila, carrilero en el Guijuelo, extremo y delantero en el Leganés... Pero que si realmente sigue sumando minutos en Primera fue por aquel cambio de posición de José Luis Mendilibar, que le puso de lateral derecho en San Mamés. Cuando acabó el partido se lo dejó claro. «Te vas a quedar de lateral derecho porque es lo que te va a dar de comer».Dicho y hecho. «Ahí cambio mi rumbo como jugador profesional.Mira todo lo bueno que ha llegado después.Nunca sabes cuándo puede llegar tu oportunidad y para eso tienes que estar preparado».

Reconoce que hay momentos complicados. «Tienes tus subidas, bajadas, días en los que estás en lo más alto, semanas en las que quieres dejarlo todo pero tenemos una gran suerte el poder jugar en Primera, de hacer día a día lo que nos gusta... Es verdad que cuando llegas a la elite existe esa presión de que tienes que estar, que si no estás te comen los que vienen por detrás, pero es lo que tiene estar en Primera y esto es un regalo para cualquier persona que le guste el fútbol»

El tercer abulense. Se ha convertido RubénPeña en el tercer jugador abulense con más partidos en Primera. El primer puesto lo tiene Feliciano Muñoz Rivilla, el histórico lateral derecho del Atlético de Madrid, campeón de Europa en 1964 con España, y que suma 244.Si todo marcha como debe le alcanzará. Antes deberá superar los 221 de Isidro Díaz González, delantero del RealMadrid que llegó a ganar la Copa de la UEFA en 1985.Tras de sí ya ha dejado a jugadores como Juan Carlos Fernández Argenta,Manuel Vegazo, José 'Chino' Zapatera,Mariano Barbero, César Jiménez, PabloMartín, Félix Bardera 'Felines',Javier Pindado o José Salazar.