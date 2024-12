Enmienda a la totalidad de XAV a las cuentas de la Diputación

Por Ávila presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos de la Diputación para 2025 formulado por el equipo de gobierno porque no se lo cree y considera que «no es el que necesita nuestra provincia». El motivo, según explicó este miércoles su portavoz, Óscar Jiménez, es que «hay una falta de previsión de ingresos y gastos que convierten el presupuesto en un documento que no es real, pero además su diseño no es coherente y hay una falta de equidad para con los pueblos».

Respecto a esa «falta de previsión de ingresos y gastos», Jiménez comentó que «en su confección creemos que tienen determinados defectos que van a obligar a modificarlos ya en los primeros meses del 2025. En concreto, en la previsión de ingresos no recoge un ingreso que Diputación tiene asegurado, que son los 15.720.000 euros de la enajenación del antiguo colegio de huérfanos de la calle Canteros por lo que tendremos un presupuesto que en vez de los 90 millones que anunció el presidente, tiene 105 millones de ingresos y 90 millones de gastos, con lo cual habrá que modificarlo».

Además, según el portavoz de XAV, «la fórmula de cálculo de los ingresos provenientes de la participación de los tributos del Estado puede dar lugar a profundas desviaciones y creemos que efectivamente va a ser así. ya que se ha partido de la aplicación de una subida del 10% de las partidas recibidas a partir de septiembre de este año en impuestos como el alcohol, la cerveza o los hidrocarburos en lugar de hacerlo sobre un importe anual. Y estos cálculos no se han respetado en el caso, por ejemplo, de los tributos del IRPF, con un aumento mayor a ese 10% y con un incremento con respecto a lo presupuestado por esta cuestión el año pasado de nada más y nada menos que el 78%. También han presupuestado 63,7 millones de euros del Fondo Complementario de Financiación, que supondría un incremento del 24,8% respecto al presupuesto 2024, y se incrementan también en un 18% los intereses que pagan los bancos por tener el dinero en sus cuentas».

Por ello entienden en XAV que «algunos ingresos no son consistentes por la forma en la que se han calculado». En ese sentido explicó Óscar Jiménez que «el presidente ha establecido en su Informe Económico Financiero que para la determinación de los principales ingresos que percibirá la Diputación Provincial, como la participación en los tributos del Estado, se ha partido de la previsión del 2024 incrementándose en un 10%, si bien la información del Ministerio es que el incremento será del 13% sobre las entregas recibidas a partir de septiembre, por lo que no es coherente, pues da la sensación de que se han sumado todos los gastos y después han cuadrado los ingresos para que el presupuesto vaya encajando».

Y respecto al tercer motivo, esa «falta de equidad del presupuesto en el reparto a los pueblos», el portavoz de XAV planteó que «debería haber más convocatorias en concurrencia competitiva y menos subvenciones nominativas», además de proponer la existencia de un plan estratégico de subvenciones.

Óscar Jiménez cree que sus enmiendas no van a ser tenidas en cuenta «ni ejecutadas» y asegura que, hasta la fecha, el presidente de la Diputación no se ha puesto en contacto con su grupo para hablar de los presupuestos «cuando hay un puente festivo y la comisión extraordinaria es el día 10», por lo que «cuando habla de acuerdos es solo un teatrillo porque saben que con su mayoría absoluta los van a aprobar».

Con la enmienda a la totalidad que plantearán esperan desde XAV que «el equipo de gobierno recapacite y vuelva a presentar unas cuentas basadas en una previsión real de ingresos, que ejecute los compromisos de gastos que se acordaron con los grupos políticos este año, que se cuente de verdad con los grupos políticos para negociar los presupuestos y sobre todo, que los ayuntamientos reciban una financiación más equitativa».