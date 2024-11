Castro Urdiales y el Save Family Mioño esperan al ÁvilaSala

Viaje a Cantabria para el ÁvilaSala Ávila Auténtica este sábado. Salida para las chicas de María de las Mercedes 'Peke', que visitan la localidad de Castro Urdiales para enfrentarse al Save Family Mioño en esa búsqueda particular de la segunda victoria de la temporada. No ganan las abulenses desde la primera jornada ante el Gijón FF. Se quedaron cerca (1-1) ante el CDEMuslera y el Atlético Navalcarnero (2-2). Se les escapó en el CUMCarlos Sastre ante el Majadahonda FSF(2-3) en uno de esos duelos en los que parecía posible –hasta en dos ocasiones se pusieron por delante en el marcador– pero no lo fue. Toca intentarlo a domicilio ante un rival que se mueve mejor dentro que fuera.Las cántabras ofrecen su mejor versión en casa, el pabellón Portus Amanus.

Momento clave de la temporada.Poco a poco se va rompiendo la clasificación en la zona baja. Entre el Atlético Navalcarnero (12º) y el Viaxes Amarelle (13º) cinco puntos de distancia, seis en el caso de las abulenses (14º). Se hace necesario ese segundo triunfo que permita acercarse. Cuatro partidos restan para cerrar el año. Junto al duelo ante el Save Family Mioño restarán los partidos ante el Grupo FORMA T Vilalba, segundo clasificado, el Valdetires Ferrol, sexto, y el Ourense, undécimo, rivales nada sencillos antes del parón de navidades.Undécima jornada en la Segunda División Femenina que llega en la zona alta protagonizada por el duelo entre el líder, el Majadahonda FSFAfar 4, y el tercer clasificado, el Bembrive.

Clasificación

Equipo Puntos Jugados

1 Majadahonda FSF 24 10

2 Grupo FORMAT 23 10

3 Bembrive 22 10

4 ARRIVAAlcorcón 21 10

5 El Gaitero Rodiles 20 10

6 Valdetires Ferrol 19 10

7 FCMeigas 19 10

8 Segosala 17 10

9 CDELeganés FS 16 10

10 Save Family Mioño 13 10

11 Ourense Ontime 11 10

12 Atlético Navalcarnero 11 10

13 Viaxes Amarelle FS 6 10

14 ÁvilaSala Ávila Auténtica 5 10

15 CDEMuslera GSWA 4 10

16 Gijón FF 0 10ç