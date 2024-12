«La gira de Estopa ha sido una pasada»

Juan Manuel Montoya nació en Madrid pero con diez años se trasladó a la localidad abulense de Cuevas del Valle, cuyos paisajes habían encandilado a su padre, el artista plástico Mariano Montoya. «Fue a inspirarse para pintar y ya no nos volvimos a ir», recuerda este joven guitarrista para explicar por qué se considera «de Cuevas más que de ninguna otra parte». De hecho, en esta localidad de las Cinco Villas empezó también la relación con la música de Juanma que se recuerda de bien pequeño tocando por las calles del pueblo de camino a casa la flauta dulce que aprendió a tocar en el colegio. «Desde pequeño noté que tenía facilidad para la música, que se me daba bien», reconoce este artista autodidacta que de niño y adolescente pasaba horas y horas tocando la guitarra de su padre. «Siempre he tenido mucha inquietud. Nunca he tenido maestros pero poco a poco me fue aficionando y empecé a tocar mucho», reconoce tras recordar que «con catorce años mis amigos del pueblo crearon un grupo de rock, 'De Ollas', y yo entré para tocar el bajo».

Con solo 16 años entró, ya sí como guitarrista, en la orquesta Denver con la que recorrió prácticamente todos los pueblos de la provincia de Ávila en un trabajo «muy duro pero de mucho oficio» que le ayudó, asegura, a convertirse en «un músico todoterreno y muy versátil». También durante el tiempo que estuvo estudiando Musicología en Salamanca formó parte de otra orquesta. «Mi escuela, donde aprendí, han sido las orquestas», asegura antes de contar que sin embargo al acabar de estudiar decidió mudarse a Madrid, donde pronto empezó a tocar con algunos de los artistas de flamenco fusión, «el estilo musical que más le gusta», y con algunos de los artistas que más admiraba, tales como Marta Soto, Jorge Pardo o Lin Cortés. Así fue como, cuenta, se empezó a dar a conocer entre el círculo de músicos de la capital. Hasta que llegó la pandemia y todo se paralizó. Incluida la música. De hecho, en vista de la situación, y ante un panorama de lo más desalentador para los artistas, Juanma estuvo a punto de dedicarse a otra cosa pero justo en ese momento le eligieron para ser guitarrista de la gira 'Calambre' de la artista hispano argentina Nathy Peluso. «Me dijeron que buscaban guitarrista para esa gira y que enviara un vídeo tocando», recuerda Juanma una emoción que se tornó en desesperanza cuando se enteró que los mejores guitarristas de Madrid habían enviado también un vídeo. Por eso cuando supo que él sería el guitarrista de la gira mundial de la cantante la emoción no pudo ser mayor. «Cuando parecía que las cosas estaban peor que nunca, sonó la gaita», reconoce este joven músico que durante dos años recorrió con Nathy Peluso los principales escenarios de países como México, Chile, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay, Portugal, Reino Unido y, por supuesto, España. Con ella también se subió al escenario del Coachella, en California, uno de los festivales más espectaculares del mundo.

Tras dos años de gira Juanma regresó a nuestro país y, siguiendo los consejos de su padre, que es su «guía y referente», se puso a componer un disco propio, 'Singa', que vio la luz recientemente y en el que también cuenta con colaboraciones que le hacen mucha ilusión con artistas como El Indio de la Plazuela o Josemi Carmona, guitarrista de Ketama. «Un disco muy guay y con colaboraciones muy bonitas», asegura este músico de Cuevas del Valle que al poco de terminar la gira de Nathy Peluso comenzó a girar con la cantante malagueña Vanesa Martín. Terminada esa gira participó en el espectáculo OCO, homenaje al arte flamenco y el rock. Al mismo, recuerda, a veces asistía Anye Bao, el batería de los hermanos Muñoz. «Un día vino al camerino y me preguntó que cómo tenía el año, que si quería tocar con Estopa», recuerda este joven guitarrista cómo surgió la oportunidad de actuar en la gira de 25 aniversario de los hermanos de Cornellá y que incluyó una parada en Ávila, en concreto en Hoyos del Espino y dentro del Festival Músicos en la Naturaleza. «Fueron a verme todos mis amigos de Cuevas del Valle», reconoce agradecido Juanma al hablar de un concierto en el que pudo contar a los Muñoz su relación con Ávila. «A mí no me cojáis hotel hoy, que yo duermo en casa», recuerda que les dijo a ellos y al resto de la banda. «Fue un concierto muy especial, todos mis amigos estaban allí», apunta Juanma quien pese a no gustarle nada sentirse protagonista sí reconoce que se siente querido en su pueblo. Profeta en su tierra.

«La gira de Estopa ha sido una pasada»«La gira de Estopa ha sido una pasada. José y David son niños buenísimos, muy cercanos, con ellos te sientes como en casa. Me siento como con mis amigos del pueblo», afirma este guitarrista al hablar de estos artistas que «te hacen sentir uno más» y a quienes ya considera «colegas» y de una gira espectacular que lo vendió todo y que dejó en su retina actuaciones multitudinarias como la que ante casi 70.000 personas ofrecieron en el estadio Olímpico de Barcelona.