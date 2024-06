Francisco Javier Luis, nuevo gerente regional del Ecyl

Francisco Javer Luis Jiménez, actual gerente provincial del Ecyl, pasará a ser gerente regional del Servicio Público de Empleo, según el nombramiento que se hizo público este jueves. Accede al cargo en sustitución de Álvaro Ramos-Catalina Ysasi, que pasa a ser director general de Relaciones con la Sociedad Civil, dependiente del área de Vicepresidencia de la Junta de Castilla y León que dirige Juan García-Gallardo.

El abulense se hace cargo ahora de la gerencia regional, un puesto al que accede, señala, dado que buscaban "un perfil técnico". Su intención, para un cargo al que llega con "ánimos de trabajar", es colaborar "en lo que pueda" para bajar el paro en Castilla y León con una "buena gestión" dentro de la Consejería de Empleo. Asegura que "experiencia no le falta" puesto que lleva "muchos años de trabajo", por lo que no duda que podrá "aportar su granito de arena".

Ahora, su puesto de trabajo pasará de Ávila a Valladolid, lo que dejaría libre el puesto de ferente provincial del Servicio Público de Empleo.

Se da la curiosidad de que Luis Jiménez da ahora el salto a Valladolid después de que hace unos años tuviese que luchar por mantener su puesto en Ávila. Esto sucedió en 2020 cuando, con Ciudadanos en la Consejería, se hizo una renovación de gerentes en el Ecyl que llegó al de Ávila alegando "la pérdida de confianza en sus actuaciones". Esto suponía en aquel momento que Francisco Javier Luis Jiménez dejaría un puesto en el que había estado desde 2013, primero en comisión de servicio y luego con el puesto asignado. Fue el propio Boletín Oficial de Castilla y León el que publicó el cese y posteriormente se nombró a Francisco Javier Machado para el cargo.

En embargo, el abulense no estuvo de acuerdo en ningún caso con su sustitución y emprendió una batalla legal en la que hubo varias sentencias hasta el punto que el propio Conencioso Administrativo del TSJ desestimó a finales de 2021 el último recurso de la Junta indicando que en el cese "no recoge ni una sola razón que permita inferir que no sea idóneo para continuar desmepeñando" el puesto. En ese momento se anulaba todo el proceso del cese dado que no se cumplía "con el umbral de exigencia propio de la motivación de los actos administrativos". No se daban razones para la decisión, lo que significaba que el cese no estaba "suficientemente motivado ni justificado".

Francisco Javier Luis es licenciado en Derecho, graduado en Educación Primaria además de doctor en Administración Pública y diplomado en técnicas Tributarias y Fiscales y Prácticas Jurídicas.

En su experiencia profesional está ser funcionario de la Comunicad Autónoma de Castilla y León y la ocupación de diferentes responsabilidades en la Junta de Castilla y León, entre ellas el propio cargo como gerente provincial del Ecyl. Tambén tiene experiencia en la empresa privada y es autor de diferentes trabajos en libros y publicaciones.