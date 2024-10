Dos meses de espera para operarse, con una lista que baja

La lista de espera quirúrgica en Ávila correspondiente al tercer trimestre del año deja una mejoría en los datos respecto a un año atrás, con menos pacientes esperando y con menos demora, pero las cifras empeoran si se compara con el trimestre anterior, lo que es habitual puesto que se trata de los datos del verano cuando se suele reducir la actividad.

Según los últimos datos publicados por Sanidad Castilla y León, Ávila cerró septiembre con 1.194 pacientes en espera de pasar por quirófano. Esto supone una bajada de 228 personas respecto a las que había un año atrás. Además, mejoran los datos en cuanto al tiempo de espera para cirugía, ahora con 61 días por los 73 de septiembre de 2023. Esto quiere decir que son doce días menos de espera aunque todavía la demora es de dos meses. Aún así, Ávila tiene un dato muy por debajo del de Castilla yLeón, donde la demora media supera los cien días, aunque también a nivel regional se mejoran datos (-31 días).

Si lo que se mira es el trimestre anterior, lo cierto es que la lista de espera aumenta en 119 personas y la demora en seis días. Es decir, se espera más que antes de que comenzara en verano de forma general en cirugía.

En lo que no hay mucho cambio es en que Traumatología sigue siendo la especialidad con más lista de espera (396 personas al cierre del tercer trimestre) y con más demora, con 93 días, lo que son tres meses, uno más que la media. Si Trauma es la que más espera tiene, la espera más baja para ir a quirófano está en Dermatología, con 31 días.

Aunque estos son los datos globales, también es importante ver cómo han ido variando las especialidades con el tiempo. Si se toma como referencia Traumatología, es cierto que es la que tiene las mayores cifras, pero también hay que tener en cuenta que en el último año se produjo una bajada de 155 personas en la lista de espera, de 551 a 396, y que además la demora para ser operado bajó en 24 días. Junto con Trauma, en este último año mejoraron los tiempos medios de espera de Dermatología y Ginecología, mientras que empeoraron los de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología.

Por especialidades, los datos del tercer trimestre del año son en Cirugía General y del Aparato Digestivo, una lista de espera de 143 pacientes y 62 días de tiempo medio de espera; en Dermatología, 84 pacientes y 31 días; en Ginecología, 68 pacientes y 65 días; en Oftalmología, 262 pacientes y 39 días; en Otorrinolaringología, 124 pacientes y 52 días; en Traumatología, 396 pacientes y 93 días, y en Urología, 117 pacientes y 34 días.

por prioridades. La información que proporciona Sacyl sobre la lista de espera también aparece por prioridades clínicas, es decir, la importancia del tiempo en el que operar.

Los casos más 'urgentes' son los que se encuentran en la prioridad 1, es decir, los que corresponden a pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a los 30 días. En esta prioridad Ávila consiguió, según los datos de Sanidad, que todos los casos llegaran al quirófano antes de 30 días y, en concreto, se lograra con una demora media de algo más de 11 días, solo uno más que la media de Castilla y León.

En la prioridad 2 están los pacientes cuya situación clínica y social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días. Aquí Ávila ya no logró cumplir con la premisa y fueron un 80 por ciento de los casos los que se operaron en el tiempo establecido, lo que supuso que 44 pacientes tardaron más en llegar a cirugía de lo que era recomendado. Aún así, Ávila está por encima de la media de Castilla yLeón, que no llegó al 55 por ciento.

Los pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento ya que no produce secuelas importantes, aunque se recomienda no pasar de 180 días, son los que se incluyen en la prioridad 3. Un 95 por ciento de los pacientes abulenses situados en esta prioridad cumplieron con los parámetros establecidos, aunque con 47 de ellos no se logró. La media de Castilla yLeón se situó en 80 por ciento de cumplimiento.