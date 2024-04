La política local valoró la decisión de Pedro Sánchez de continuar en su cargo de presidente del Gobierno, que anunció este lunes después de un periodo de reflexión que concluyó con el anuncio realizado en las puertas de la Moncloa. Alivio en el PSOE, críticas en el Partido Popular y en VOX e indiferencia en Por Ávila son algunas de las conclusiones que se extraen de las valoraciones de las formaciones políticas abulenses.

PSOE

A través de un comunicado de prensa enviado a esta Redacción, el PSOE de Ávila, liderado por su secretario general, Jesús Caro, «agradece y muestra su satisfacción ante la decisión anunciada por Pedro Sánchez para seguir al frente del Gobierno de España con un punto y aparte y asumiendo ante toda la ciudadanía su compromiso de liderar y regenerar nuestra Democracia».

El PSOE de Ávila «respalda el anuncio de Pedro Sánchez en estos momentos tan difíciles vividos en por él mismo y su toda su familia, porque entendemos que cuando se meten con lo más preciado que tenemos como, por ejemplo, la familia, no se pueden utilizar todas las herramientas para hacer caer a un Gobierno legítimo salido de las urnas por voluntad de miles de ciudadanos españoles».

«La decisión expresada por el Presidente del Gobierno hace cinco días, a través de su carta a la ciudadanía», continúa el comunicado del PSOE, «nada tiene que ver con cuestiones ideológicas sino más bien de principios que nos definen como sociedad, con las reglas del juego y con el consentimiento que le damos a los bulos, mentiras, fake news,… que rigen desde hace años el debate político. Si seguimos esa línea, el daño será irreparable para la democracia. No podemos confundir libertades».

Los socialistas abulenses dicen tener claro «que hay líneas rojas que son muy importantes y que cruzarlas significa haber roto nuestra democracia; por esta razón, el PSOE de Ávila y todos sus militantes nos sentimos muy orgullosos de tener a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, que a pesar de todos los escalones y retos durante todos estos años, tiene la valentía de enfrentarse y seguir gobernando este país y defendiendo políticas progresistas y de avances sociales que recaen directamente en los vecinos y vecinas de nuestra provincia».

El comunicado concluye afirmando que «por eso necesitamos un gobierno fuerte que mire por los intereses de los ciudadanos tal y como lo hace el Gobierno socialista de Pedro Sánchez porque no cede ante la presión, los bulos y el acoso. Trabajará con más fuerza por un país mejor. Esperamos que todo el mundo reflexione sobre sus palabras. Se lo deben y debemos a España. Merece la pena».

Partido Popular

También mediante un comunicado de prensa, el presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, ha calificado la comparecencia del presidente del Gobierno como «el momento más peligroso de la historia de la democracia española», en el que «Sánchez ha amenazado a todo aquel que no comulga con sus ideas, sigue señalando a la oposición, a la Justicia y a la prensa que no le es afín». García asegura que «tras cinco días de sede vacante en la Presidencia que han hecho un gran daño a la imagen de España, Sánchez ha demostrado que quiere un país a su servicio y que no duda en someter a la nación española a su agenda personalista».

En clave abulense, García apunta que, mientras «sanchistas y separatistas están aliviados, una mayoría de españoles está indignada ante el enésimo esperpento que nos brinda Sánchez» y «provincias como Ávila ya saben que seguirán ninguneadas por el Gobierno de España, que tiene en lo más alto de sus prioridades las cesiones a los separatistas solo para que el secretario general del PSOE aguante en el poder».

Finalmente, el presidente de los populares de Ávila advierte que «el Partido Popular, como ha dicho nuestro presidente Feijóo, no se va a callar ni a tolerar el cambio de régimen que Sánchez está intentando colar a los españoles por la puerta de atrás» y considera que «España necesita un tiempo nuevo, un tiempo que no le puede dar quien en estos cinco días ha demostrado que es pasado y que no está a la altura de los españoles».

Por Ávila

El vicepresidente de Por Ávila y alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, considera que tras la decisión adoptada por Sánchez, «seguimos, como abulenses, en el mismo punto que hace una semana, a nivel infraestructuras y comunicaciones. Para los abulenses nada ha cambiado».

Para Sánchez Cabrera, «sea o no una estrategia, sí que es cierto que existe crispación a nivel político, tanto a nivel nacional y, por contagio, a nivel local», considerando que «no puede seguir este clima de crispación que están generando los partidos tradicionales».

VOX

Por su parte, el presidente de la ejecutiva provincial de VOX, Juan Saborido, aseguraba que «lo hecho por Pedro Sánchez ha sido la escenificación de un cálculo político, con especial ataque a la libertad de expresión y a la independencia judicial, esto último será lo próximo de Sánchez, tras un montaje de cinco días». Saborido habla de «una injustificada farsa para blindarse en el poder, incluso utilizando al Jefe del Estado en su discurso».