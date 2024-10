El Ayuntamiento de Ávila se encamina hacia otra moción de confianza para poder aprobar sus presupuestos para el año que viene. Dos de los tres grupos municipales de la oposición, PSOE y VOX, anunciaron públicamente este jueves su negativa a apoyar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), principal fuente de ingresos sobre la que se sostiene la elaboración del presupuesto por parte del equipo de gobierno. Teniendo en cuenta que el otro grupo de la oposición, el PP, tampoco apoyará la subida de casi el 10% que Por Ávila ha propuesto, el margen de maniobra del equipo de gobierno se dirige a esa figura de la moción, ya utilizada para aprobar el presupuesto de este año, si quiere contar con uno nuevo para 2025.

psoe. El viceportavoz del PSOE, Arturo Barral, fue muy claro en cuanto a la postura de su grupo municipal sobre el proyecto de ordenanzas y presupuesto presentado por el equipo de gobierno, afirmando que «el alcalde nos propone una subida generalizada de impuestos, tasas y precios públicos, pero sin garantizar una mejor prestación de los servicios públicos», lo que, a su juicio, convierte «este proyecto de ordenanzas en una provocación, un intento de conseguir que nadie lo apoye para buscar el victimismo y un beneficio electoral». Una vez analizada la propuesta de Por Ávila, Barral anunció que «el grupo municipal socialista quiere decir alto y claro que no compartimos de ninguna manera la subida del IBI propuesta por el señor Sánchez Cabrera, ya que supondría un aumento acumulado de un 18% si sumamos la injustificada subida del año 2019». A cambio, propone una serie de incrementos de ese impuesto en determinadas circunstancias con la que «recaudar unos 300.000 euros más de IBI, sin subir la cuota destinada a las familias, sólo pagando más el que más tiene». ElPSOE también anunció su voto en contra a la subida del Impuesto de Vehículos, y sobre el resto de aumentos de tasas, dijo que «solo vamos a apoyar aquello que por ley estamos obligados. En el resto de subidas mostramos nuestra disconformidad, especialmente con la subida del precio del autobús» y resumió la postura de s grupo afirmando que «el PSOE no va a permitir la destrucción de los servicios públicos y tampoco le va a dar sus votos a Por Ávila para que siga haciendo las políticas de derecha. No queremos bloquear, no hay ningún pacto de bloqueo, eso es otra excusa del señor Sánchez Cabrera para no realizar su trabajo correctamente, pero lo que no vamos a hacer es aceptar las cuentas de Por Ávila, porque son unas cuentas restrictivas».

Por último, el viceportavoz socialista insistió en las reclamaciones del PSOE para cambiar su postura «mejoras en el carril bici de la zona sur, eliminación de la lista de espera en ayuda a domicilio y puesta en marcha de las actividades de la Kedada 3.0», al que «este año añadimos la petición de un compromiso por escrito de no privatizar ningún otro servicio público».

«No» de PSOE y VOX a la subida del IBI - Foto: Isabel GarcíaEl concejal socialista Fernando Contreras, por su parte, se refirió a que «la subida generalizada que ha intentado Por Ávila en todas las ordenanzas es una actualización del IPC, sin hacer un estudio en condiciones de lo que cuesta dar ese servicio, y cabe recordar que las tasas y precios públicos lo que tienen que hacer es cubrir el gasto del servicio dado, y si no sabemos lo que nos cuesta el servicio difícilmente podemos saber el coste real».

vox. El grupo municipal de VOX anuncia una enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de presupuestos para 2025 presentado por el equipo de gobierno para que, como indicó su portavoz, José Manuel Lorenzo Serapio, «se presente uno nuevo en base a las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanzas por parte de los diferentes grupos municipales», que en el caso de VOX fueron registradas este mismo jueves, referidas a tres tasas, la de recogida de animales, la de animación comunitaria y la de la guardería Piedra Machucana.

Lorenzo Serapio justificó la enmienda a la totalidad de los presupuestos en que «no se puede meter otro hachazo fiscal en impuestos, sobre todo en el IBI». Y es que, según indicó, «Ávila es la tercera ciudad de toda España en la que más se ha subido el IBI desde el año 2018 hasta el 2023, y no se puede seguir pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos sin ejemplaridad política». Recordó el portavoz municipal de Vox que la tasa de inflación más alta desde 2018 se registró en julio de 2022 y «ahí sí podría justificar una subida de tasas e impuestos en base a la subida de la inflación, pero no se hizo nada por motivos políticos, porque al año siguiente había elecciones, y ahora estamos pagando las consecuencias».

Para esta formación, «la situación de déficit presupuestario en el Ayuntamiento de Ávila se debe a la mala gestión de Por Ávila en los últimos cinco años, y es algo que no tenemos por qué pagar todos los abulenses con una subida generalizada de impuestos. La responsabilidad es del equipo de gobierno, pues ellos son los que gobiernan y deben asumir la responsabilidad de su gestión, con sus éxitos y sus fracasos». Eso sí, Lorenzo Serapio aseguró que «siempre que quieran negociar y alcanzar pactos, encontrarán la mano tendida desde la lealtad y el respeto institucional, pero nosotros tenemos claro que antes de subir ningún impuesto tenemos que recortar gastos, empezando por el gasto político». «XAV prima los intereses de partido y ahora quieren dar un nuevo hachazo al IBI, y a eso VOX se opone», afirmó su portavoz municipal, quien añadió que «gestionar bien es tener un proyecto claro de ciudad, porque así se genera riqueza y se recauda más sin necesidad de subir impuestos».

Por lo que respecta las ordenanzas fiscales, las enmiendas de Vox se centran en tres tasas. La primera, la de recogida de animales, para la que piden una reducción pues «haciendo un estudio comparativo con la realidad del mercado, son elevadas. La segunda, la de animación comunitaria, por motivos técnicos, ya que se propone eliminar todas las referencias a los motivos por el covid-19 por considerar que se trata de una situación administrativa extinta, y la tercera, la de la guardería Piedra Machucana, para elevar las tarifas.