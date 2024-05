«Indignación» por el parón del paso subterráneo de Navalperal

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Pinares ha expresado su «indignación» por las explicaciones que han recibido desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) acerca de los motivos de la paralización de las obras que se llevan a cabo en la estación de Navalperal de Pinares para la construcción de un paso subterráneo, trabajos que llevan parados desde el pasado mes de marzo. Estos trabajos se han tenido que paralizar para realizar un modificado del proyecto y no se concreta fecha de cuándo se podrán retomar los trabajos.

En un comunicado de prensa, la PDF Pinares recuerda que la construcción de ese paso subterráneo era una «necesidad» que desde 2014 llevaban reclamando «para disminuir el riesgo de atropello existente», y precisan que en las estaciones entre Ávila y El Escorial únicamente tienen paso subterráneo las de Las Navas y Zarzalejo y se construyeron tras atropellar en ambos casos el tren a una joven.

La PDF Pinares también recalca el «camino largo y tortuoso» que se ha seguido desde ese momento hasta que el 11 de abril de 2023 comenzaron las obras. Desde entonces, apuntan, «las empresas adjudicatarias han realizado trabajos sin tener visos de adaptarse al plazo previsto, siendo estos paralizados en marzo del 2024».

Este camino se inició en 2015 destinando una partida de 500.000 euros para su construcción, pero ADIF indicó que el presupuesto asignado no era suficiente para ello. En enero 2018, en una reunión de la Mesa del Ferrocarril, celebrada en Ávila, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, confirmó la realización del paso subterráneo, pero meses después fue la moción de censura y la obra quedó sin realizarse. Hubo que esperar a febrero del 2022 y en una reunión de la PDF Pinares con el director de Estaciones de Viajeros de Adif, Ignacio Sanz, éste indicó que se había destinado una partida de 1.986.142 euros para la construcción del paso en Navalperal, así como mejoras en la estación de iluminación, andenes, megafonía, etc. La ayuda procedía de los fondos europeos Next Generation-EU, siendo el plazo de ejecución de 15 meses y señalando que las obras empezarían en el último trimestre de 2022. Sin embargo, ese plazo se dilató y no comenzaron hasta el 11 de abril de 2023. Y en marzo del 2024 se paralizaron.

Ante esta situación, han reclamado explicaciones al presidente de ADIF que ha contestado indicando que «es necesario suspender temporalmente su ejecución para la tramitación de un modificado, necesario para cambiar el procedimiento constructivo». A su vez, añade que «actualmente no podemos dar previsiones sobre la suspensión porque están en fase preliminar de análisis del modificado», y apunta que «el modificado es necesario para cambiar el procedimiento constructivo, ya que suponía demasiada afección del tráfico».

Ante esta respuesta desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Pinares han trasladado a ADIF su «indignación por la modificación de un proyecto que fue aprobado con el visto bueno de todos los departamentos implicados y que lleva ejecutándose un año». Así mismo, han manifestado a ADIF que la subvención de los fondos europeos se pierde si no finaliza el proyecto en 2025. Finalmente, la PDF Pinares ha exigido a ADIF la «responsabilidad por el fallo de coordinación en las previsiones constructivas, requiriendo que agilicen los procedimientos y que establezcan los plazos de desarrollo para ajustarse a lo establecido en los fondos europeos».