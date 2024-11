Marazu se quedó a las puertas de ganar 'La bien cantá'

No pudo ser. Pese a que hasta el último segundo parecía posible, finamente Marazu no ganó 'La bien cantá', el programa de TVE cuya gala final se emitió en la noche del sábado y que se prolongó durante más de cuatro horas. A punto estuvo el abulense de llevarse el premio porque, tras un duelo final con Alba, finalmente el público la votó más a ella, aunque por poco: la joven logró un 52,8% de los votos. Eso sí, antes de que se abriera el sobre con el nombre del ganador él ya advirtió en directo que su premio había sido haber participado en el programa. Seguro sobre el escenario y firme a nivel artístico, incluso disfrutando de la última canción al interpretar 'María la Portuguesa' para cerrar el círculo que inició en el primer programa, Marazu firmó su mejor gala. El propio José Mercé, que intervino como jurado, elogió la "personalidad" con la que el abulense defendió el primer tema, 'La bien pagá', nombre que da título al programa y que él supo hacer suyo refrescando la copla original. También el prestigioso compositor Lucas Vidal, que forma parte del jurado del programa desde el inicio, afirmó que la forma singular de reinterpretar el género convierte a Marazu en "toda una inspiración" y mostró su deseo de "trabajar en algo juntos". Pese a no haber podido ganar el programa, sin duda el paso del artista abulense por el programa de televisión y su buen hacer le ha dado una incuestionable visibilidad como artista a nivel nacional.

La final de 'La bien cantá' sirvió también para mostrar públicamente el cariño de Ávila hacia Jorge Marazu. A lo largo de la gala, el programa conectó en directo con los vecinos de su pueblo, Blascosancho, reunidos en una carpa precisamente para apoyarle, con su amigo Carlos como portavoz. En el plató también había abulenses, encabezados por sus padres, Antonio y Almudena. Y en el Lienzo Norte la fanzone montada por sus amigos para respaldar a Marazu fue un éxito de convocatoria también.

Marazu se quedó a las puertas de ganar 'La bien cantá' - Foto: David González

"Eres una de las personas que más han crecido aquí, hoy has llenado de matices la canción, que parece sacada de Brodway", elogió Raiden, otro de los miembros del jurado, tras escucharle interpretar 'María la Portuguesa' en el duelo final. El programa termina, la carrera artística de Marazu continúa, quizá a partir de ahora discurra por senderos abiertos a raíz de su paso por 'La bien cantá'.