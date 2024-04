UGT ve con «estupor» el anuncio de movilizaciones en Sanivida

UGT ha manifestado su «estupor» por las declaraciones efectuadas por el sindicato CCOO en relación a las movilizaciones convocadas por el comité de empresa de la empresa Sanivida del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Ávila para llevar a cabo concentraciones contra el Consistorio abulense. Y es que desde UGT afirman que «no tenemos constancia de que en alguna reunión del comité de empresa se haya tratado este asunto» y apuntan que las dos delegadas de personal de UGT «no han sido consultadas ni informadas de nada».

UGT insiste en que «el planteamiento de movilizaciones es una cuestión lo bastante seria como para tratarse en una reunión del comité de empresa y no realizar un anuncio por sorpresa con las representantes de UGT». Y se precisa desde este sindicato que «si nadie ha contado con el sindicato UGT para convocar las movilizaciones, por lógica no esperarán que ahora las apoyemos».

A su vez, afirman que «desde CCOO ya ponen fecha y lugar a las protestas sin haber hablado nada en el seno del Comité al que dicen representar» y apuntan que «una cosa es tener mayoría de representantes en el comité de empresa (3 delegadas CCOO y dos, UGT) y otra muy diferente actuar como vienen haciendo con todo, con una total falta de democracia».

En el comunicado difundido por la Federación de Servicios Públicos de UGT se indica que si «estas movilizaciones son una iniciativa a título individual del sindicato CCOO, no entendemos por qué implican al comité de empresa y la persona que da la rueda de prensa se identifica como 'presidenta del comité'». Y puntualizan que «ser la presidenta del Comité en democracia no implica dar órdenes sin contar con el resto del comité y esperar que los demás obedezcan, eso tiene otro nombre. Se llama dictadura, y afortunadamente a día de hoy no vivimos en una, aunque haya personas que así lo crean».

Reuniones con la empresa. Desde UGT recalcan que esa decisión de realizar movilizaciones «seguramente se haya hablado en las reuniones que el sindicato CCOO mantiene en solitario, sin que haya ninguna representante de UGT presente, todos los miércoles con la Dirección de la Empresa», reuniones de cuyo contenido, según se dice desde este sindicato, no se les informa.

«Existe por tanto una connivencia clara e indiscutible entre la empresa Sanivida y el sindicato CCOO desde hace años, que ya ha llevado a CCOO a firmar algún que otro acuerdo que desde UGT no hemos podido entender porque considerábamos que iba en contra de los intereses de las propias trabajadoras», añaden.

Finalmente, desde UGT expresan su «enfado» por que se utilice el comité de empresa para convocar unas movilizaciones a espaldas de las delegadas de UGT «solo por interés político, electoralista o de otro tipo de CCOO» y también apuntan a su «desconfianza» a que la empresa Sanivida «esté detrás de estas movilizaciones para intentar presionar al Ayuntamiento de Ávila en su beneficio». Y concluyen indicando desde UGT que «ante tanto secretismo, tanta premura y tanta sorpresa no sabemos a qué atenernos» y anuncian que de momento se quedarán al margen de estas movilizaciones «al menos hasta que sepamos la intención real de esta maniobra retorcida de CCOO».