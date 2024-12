"Antes de irme quiero encauzar la piscina y la residencia"

SANTIAGO Sánchez afronta su cuarto mandato como alcalde de San Pedro del Arroyo, cargo que viene ocupando desde el 2009 porque en las elecciones de 2007 empató con otro candidato y se repartieron los cuatro años. Con todo, su experiencia en el Ayuntamiento es incluso más amplia, ya que empezó como concejal con 18 años y solo ha tenido un paréntesis de un mandato. Cuando volvió al pueblo vio que «no funcionaba como tenía que hacerlo» y decidió dar el paso de presentarse y regresar a la política local, esta vez ya en primera línea. Así, se puede decir que el Consistorio de la localidad no tiene secretos para él, aunque siempre hay proyectos que sacar adelante.

¿Cómo valora la confianza de los vecinos todos estos años?

Voy ganando siempre por mayoría y agradezco mucho la confianza. En estas últimas elecciones se presentaron cuatro candidaturas y salimos el PP, la mía, con 4, y Por Ávila, con 3 concejales. En estos pueblos de unos 500 habitantes es difícil ganar por mucha más diferencia porque la ecuación no da. Además el que gobierna siempre tiene más desgaste que el que llega nuevo, además de la responsabilidad de prometer cosas que se puedan cumplir o que vayas a intentar hacer.

¿Cómo ha empezado el mandato?

Bien, siguiendo la línea de los anteriores pero con proyectos sobre la mesa. Estamos con lo de la piscina, que es complejo. La piscina municipal de verano es un proyecto que se lleva intentando hacer aquí desde antes de ser yo concejal. Muchos alcaldes lo han prometido, se han pedido subvenciones incluso en pesetas, pero para mi sorpresa luego el dinero se devolvía porque no se llegaba a hacer nada. Yo tengo ese objetivo, tengo vallado todo antes de entrar al río y estamos en ello, quedan algunos flecos.

¿Es el objetivo principal de este periodo?

Sí, uno de ellos y espero que el más rápido. Estamos en trámites, a punto de ponernos con el presupuesto y estamos pendientes de una venta de un terreno en el polígono que era de uso deportivo y lo hemos dejado para uso industrial. Está el secretario con ello y queremos poner un precio que sea asequible para poder venderlo y que el dinero vaya para la piscina.

¿Para cuándo cree que podría estar entonces la piscina?

Si no se abre para el verano para entonces la tendríamos que tener casi terminada, así que malo será que no pueda estar lista para el verano de 2026, confío en que sí. Como llevo tanto tiempo ya no puedo asegurar nada porque siempre hay circunstancias que no dependen de ti, pero intentaremos agilizarlo todo lo que podamos.Tengo tres opciones, una es la venta del terreno, para lo que habría que sacarlo a concurso, otra es dividir el terreno en parcelas para poder venderlas más fácil, y la tercera pedir un préstamo en Iberaval. La piscina tiene un presupuesto de 380.000 euros, pero tenemos cosas ya hechas (sondeo de aguas, limpieza de los chopos...) y habría que volver a calcularlo, así que podría ser algo menos.

¿Tiene más proyectos en mente?

Sí, está la construcción de una residencia de la tercera edad. Yo sigo pidiendo ayuda a la Junta, puedo ofrecer el terreno, que está muy cerca del médico y es un punto muy conveniente, pero también estamos abiertos a un proyecto privado. Queríamos hacer el proyecto para 49 usuarios pero dejarlo preparado para que se pueda ampliar, porque creo que en el momento en el que empiece a funcionar aquí una residencia se va a llenar. Hemos calculado que entre la localidad y los pueblos de alrededor tendremos unos ocho mil ancianos, sin contar los pueblos grandes, ya que por la zona hay alguna residencia particular y la de Fontiveros, pero no mucho más. Si hubiera algún proyecto privado intentaríamos ayudar en todo lo posible, en el papeleo y las bonificaciones, pero la ley no te dejaría regalar el terreno. Pero nosotros como ayuntamiento no nos podemos gastar 2,5 millones de euros que, mínimo, te costaría una residencia. Estos son los dos grandes proyectos que tenemos y me gustaría dejarlos encauzados antes de irme.

¿Este va a ser su último mandato?

No, no lo tengo así todavía pensado, pero es cierto que ya se va cansando uno y habrá que dejar paso a la gente joven. Pero antes quiero dejar esos dos proyectos organizados, si no acabados, sí al menos que estén en marcha.

¿Qué presupuesto tiene San Pedro del Arroyo?

Casi 800.000 euros. Estamos trabajando en el presupuesto del próximo año y la idea es aprobarlo el 12 de diciembre en el Pleno Extraordinario, si todo va bien se aprobará.

¿Cómo está la situación económica?¿Saneada?

Sí, está fenomenal. Hace mucho tiempo que ya no tenemos deuda. Cuando entramos Jose y yo, que es mi mano derecha, el teniente de alcalde primero, se debían casi 400.000 euros. Estábamos en números rojos, no se pagaba nadie y nadie quería venir a vender. El otro secretario que estuvo cuando vio que se habían acabado los números rojos no se lo creía porque había estado muchos años con deudas por todos los dados. Pero hicimos planes de pagos y, sin préstamos, lo sacamos adelante. El pueblo estaba dejado y nos costó mucho, pero lo hicimos. Una última parte la liquidamos con el plan de Zapatero y desde entonces solo gastamos lo que tenemos.

Lea la entrevista completa en la edición impresa