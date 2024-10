Horchata se lleva el premio de Ávila

Desde hace siete años Ávila se han convertido en parada obligada para los amantes de los gatos gracias a una exposición felina que cada año reúne a ejemplares de diez razas diferentes y que atrae a criadores llegados no solo de nuestro país sino también de Portugal y Francia. El Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte acoge durante este fin de semana una exposición organizada por la Asociación Felina Española (ASFE), en colaboración con el Consistorio abulense, en la que participan 140 ejemplares con el objetivo de conseguir el premio Best in Show o, lo que es lo mismo, el ejemplar más bello. Un galardón que en esta edición recayó en Horchata, un gato valenciano de tres años, propiedad de Víctor Gil y Matías Leonardo.

La final de este certamen se celebró en la tarde de este sábado y después de que por la mañana un jurado internacional seleccionara a los mejores ejemplares de las cuatro categorías a concurso. Los seleccionados en cada una de ellas participaron ya por la tarde en esta final en la que primero se eligió a los ganadores de cada una de las categorías (diferenciadas por edades, raza y tipo de pelo) y de entre los que, posteriormente, salió elegido el mejor gato de esta exposición: Horchata.

Si bien cada una de las razas tiene sus propios estándares, algo en lo que se fijan minuciosamente los jueces, hay cuestiones comunes en todos los ejemplares a concurso que se tienen muy en cuenta y que son decisivas a la hora de elegir al mejor gato de la exposición tales como «el tamaño del animal, la belleza o expresión». De hecho, todos los gatos que participan en este tipo de certámenes han sido seleccionados previamente por sus criadores entre lo que ellos consideran sus mejores ejemplares.

Ávila es un punto fijo en el calendario de la Asociación Felina Española porque es la ciudad está en «un enclave muy bueno y pueden venir criadores de cualquier parte de la península», explicó David Hernández, miembro de la Junta Directiva de ASFE y responsable de la organización en Ávila. al hablar de una prueba que cada año gana más adeptos. «Es un honor contar con un certamen de este tipo no solo por el número de asistentes sino porque pone Ávila en el punto de mira de los certámenes felinos», coincidió con él la concejala de Medio Ambiente, Cristina García.

«Son gatos muy sociabilizados, de los que estamos todo el día vigilando su crecimiento y desarrollo para que no tengan ningún problema», apuntó Hernández en referencia a estos felinos que también reciben otro tipo de cuidados de carácter más estético y que comprenden desde baños hasta peluquería y manicura.