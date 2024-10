Imágenes y sugerencias

Imágenes sin título. Imágenes que sugieren. Imágenes que invitan. Esto es lo que se puede encontrar en 'Sugerencias', la nueva exposición de Ángel Salmerón que puede visitarse en el Palacio Los Serrano de la mano de la Fundación Ávila. En ella, están expuestas 42 pinturas y siete esculturas que invitan al espectador a descubrir con obras en las que el autor no quiere mostrar una intencionalidad concreta.

Salmerón, que está ahora a medio camino entre Ávila y Madrid, destacó que en la exposición pueden encontrarse esculturas y collage. En el primer caso son, dijo, «esculturas topológicas, porque provienen de un desarrollo matemático aplicado a la geometría para dar forma y movimiento a las piezas. Cojo un plano, lo estudio, lo conformo y establezco una serie de cortes para dar ritmo y movimiento a la pieza. Es la filosofía».

La parte de los cuadros, la más extensa, está formada por collage hechos a base de papel nido de abeja y acrílico. En su propuesta utiliza las texturas, el color y las formas para hacer un desarrollo que genere «sensaciones, como reza el cartel, que sugiera, que no sea explícito». Es por eso que «no hay títulos en los cuadros porque quiero que el título se lo ponga el que lo mira» porque las obras las hace «con una intencionalidad en un momento anímico especial, en una situación especial. Y eso es mío y la gente no tiene por qué entenderlo. Lo que me interesa es que lo haga suyo. Lo que más me interesa es que la gente sea indiferente a lo que hay aquí, que les inquiete, les llame la atención». Y ese es el resultado de una exposición que llega tras dos años de trabajo de un artista que lleva en el mundo de la pintura desde los ocho años.

El comisario de la muestra, Miguel Ángel Espí, destacó que el autor invita «a un ejercicio visual, mientras en una pintura plana solo tenemos un punto de vista, en este caso, a través de una estructuras reticulares podemos tener varios puntos de vista y en cada uno vemos como la imagen se transforma». Esas variaciones son, explicó «lo original de esta pintura», que tiene «connotaciones naturales» y que se acompaña de las esculturas que «crean ritmos envolventes».

La presidenta de la Fundación Ávila, Dolores Ruiz-Ayúcar, animó a acudir a esta «original exposición», con la satisfacción de presentar el trabajo de un abulense.