«La tecnología es el presente y el futuro de las compañías»

Una de las mesas de trabajo que se desarrollaron durante el arranque de las jornadas de Acelera Pyme Rural en Las Navas del Marqués estuvo dedicada a la financiación y digitalización de las pymes rurales, contando la misma con la participación del experto Gustavo Beltrán quien aseguró que los empresarios han de ser conscientes de que la incorporación de herramientas tecnológicas en sus empresas es el «presente y el futuro de las compañías».

Sobre el formato de estas jornadas que impulsa la Diputación Provincial de Ávila y cuyo último fin es apoyar a autónomos y pymes del medio rural para que de este modo se favorezca el asentamiento poblacional en los pueblos, Beltrán destacó que las mismas están concebidas a «modo de consultoria» ya que permiten «escuchar las necesidades de los empresarios» y «dar nuestro punto de vista para poderles ayudar a concienciarse de que entrar en las nuevas tecnologías, en la digitalización y en la Inteligencia Artificial y en su financiación es posible».

Entre los problemas comunes que los empresarios y autónomos participantes en estas jornadas pusieron sobre la mesa apuntó Beltrán el de la «formación de personal no cualificado» que implica que las empresas tengan que invertir «mucho» en formación lo que no solo no evita sino que favorece que una vez formados esos trabajadores se marchen y las empresas se vean obligadas a «iniciar de nuevo» ese proceso formativo.

Otra de las cuestiones en las que coincidieron los empresarios participantes en estas jornadas fue, como aseguró Beltrán, el de la «dificultad para encontrar empresas o consultores» que les ayuden a iniciarse en esos procesos de digitalización. «A veces no encuentran empresas que les escuchen bien y que puedan ajustar lo que necesitan con la realidad de la empresa», aseguró el experto durante estas jornadas que, dijo, «son muy buenas para poder hacer después un análisis del dato y para poder ajustar lo que las empresas que nos dedicamos a consultoría o digitalización con el objetivo de llevar a cabo un matching perfecto».

Empresarios como Montse Álvarez, segunda generación de la empresa navera Licores Álvarez, con más de 40 años en la distribución de bebidas alcohólicas y con clientes por todo el país, e incluso fuera de España. «Crecemos cada año», apuntó esta empresaria para hablar de la necesidad que eso impllica de ponerse al día en temas tecnológicos. «Hay un gran desconocimiento sobre qué nos hace falta y qué nos puede ayudar», afirmó Álvarez durante estas jornadas que «dan un poco de luz a esas incógnitas que tenemos».

También a esas dudas que muchas veces tienen las empresas de cara a la implantación de procesos de digitalización se refería Jesús Martín, administrador de Erena, empresa dedicada a las energías renovables que emplea a 15 trabajadores, quien reconocía que «son herramientas que no se conocen».

Y es que estas jornadas también sirvieron para «quitar miedos» y dar visibilidad a herramientas que facilitan las cosas a las empresas, como reconocía David Rosado, gerente de Insoávila, empresa de Navalperal de Pinares dedicada a la insonorización de locales y otros espacios y quien se mostraba muy convencido de las ventajas que herramientas como la IA pueden tener para las empresas.