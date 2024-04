El PP pide al alcalde que gobierne y deje de hacer oposición

El Partido Popular de Ávila pone de manifiesto la manera de hacer política del alcalde de Ávila, "centrada únicamente en hacer oposición a la oposición en vez de dedicarse a gobernar y solucionar los numerosos problemas que tienen los abulenses". En este sentido, reprocha al primer edil que "su única preocupación sea intentar atacar al PP en lugar de atender a las demandas de los vecinos de Ávila", ya que, "mientras se esfuerza en intentar desgastar a sus rivales no dedica ni un minuto a alcanzar los acuerdos que necesita para aprobar unos presupuestos para la ciudad de Ávila, tan necesarios para mejorarla", una actitud que "refleja cierto grado de desesperación del alcalde y responde a una estrategia de intentar tapar su incompetencia para gobernar y aprobar unas cuentas municipales".

El PP considera que "dos de los derechos más importantes que tienen los abulenses, como el resto de los españoles, son la igualdad ante la ley y en el acceso a los servicios públicos, recogidos por la Constitución española", que son "precisamente algunos de los que están en grave riesgo a causa de la Ley de Amnistía" y que Alicia García está defendiendo en el Senado. Lo hace en la primera línea de la batalla política como portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, donde ayer se debatió y votó un informe sobre dicha Ley en la Comisión de Comunidades Autónomas en la que comparecieron distintos presidentes autonómicos, entre ellos el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Además, el PP de Ávila recuerda que Alicia García es ponente en el trámite para la Ley de Amnistía. El Partido Popular de Ávila recuerda que la citada Comisión fue convocada antes de que se convocase el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ávila celebrado ayer, un Pleno cuyo resultado, por cierto, no habría cambiado con la presencia de Alicia García. Asimismo, ayer Alicia García también presentó en el Senado la propuesta de plan de trabajo, solicitud de información y propuesta de comparecientes planteada por el PP en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', una iniciativa que abarca 58 peticiones de comparecencias, centenares de peticiones de información y un plan de trabajo detallado. Todo, para que los españoles puedan conocer la verdad del caso de corrupción que acorrala al Gobierno y ante el que se esconde y no da explicaciones. La labor de la dirigente del PP en la Cámara Alta está siendo fundamental para la defensa de esos derechos de los abulenses. Algo que partidos de carácter local no pueden hacer, y que el localismo populista que empequeñece a Ávila no es capaz de percibir.