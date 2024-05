El Colegios Diocesanos,a La Arboleda a mostrar su orgullo

Penúltima jornada de la temporada 2023-24 en el Grupo VIII de Tercera. Posiblemente la penúltima en la categoría para el Colegios Diocesanos, que este fin de semana afronta su último desplazamiento del curso –cerrará la temporada ante la Leonesa B en el Sancti Spíritu– como equipo de Tercera en el billete de ida y posiblemente de Regional de Aficionados en el de vuelta. «Lo normal es que descendamos este fin de semana». Los colegiales ya no dependen de sí mismos.Ni siquiera ganar este domingo –17,00 horas– al Almazán en La Arboleda les aseguraría una última oportunidad.Necesitan ganar y que el Villaralbo, a cinco puntos de distancia y que recibe en su campo al UDSanta Marta, pierda. Es la única combinación posible para estirar el 'chicle' hasta el final de una temporada en la que los colegiales lo han intentado, lo han luchado, han dado la cara pero han llegado hasta donde han podido, hasta donde sus 'pecados' les han dejado. «No podemos reprochar nada a los chicos. En este equipo tenemos una máxima, y es que cuando das todo no se puede pedir más. Es verdad que en momento puntuales de la temporada lo hemos tenido al alcance y que no hemos estado a la altura. La realidad es que contra los equipos de abajo, contra los tres últimos sólo hemos sumado tres puntos de 18 posibles y es lo que nos ha condenado a estar donde estamos» resume IvánLastras, entrenador del Colegios Diocesanos, con la perspectiva del tiempo pero la temporada aún vigente.

«Sabíamos que esto podía pasar, era lo lógico que pasara. Lo teníamos asumido. Ahora, a tratar de conectarse para los dos partidos que restan» pide a sus jugadores, a los que quiere ver competir en La Arboleda. Compromiso sería la palabra que mejor define lo que demanda el cuerpo técnico, el escudo o sus aficionados para lo que queda de temporada. «Aunque no nos va a dar para quedarnos en la categoría lo digo alto y claro, estoy muy orgulloso de mis jugadores, porque valorando todo lo que hemos hecho esta temporada los jugadores lo han dado todo».Queda el sinsabor y la sensación en todos, empezando por su entrenador, de que «con un poco más nos habría dado para quedarnos en la categoría». Y ese más han sido los apenas esos 13 goles a favor. Demasiado poco para conseguir la permanencia y, aún así, a dos jornadas del final la calculadora todavía no confirma el descenso. «Tenemos la conciencia tranquila».

Ahora quiere Lastras «acabar lo mejor posible» aunque por delante quede, entre otros, el desplazamiento más largo, hasta La Arboleda para medirse a un Almazán al que los colegiales vencieron en la primera vuelta provocando el cambio de entrenador. De Pablo Cortés a Santi Sedano. Ya no se juegan nada pero los sorianos querrán despedirse de su afición con una victoria.

Moverá de nuevo Iván Lastras el banquillo –Ángel,Camilo y Pitu son bajas– como ya lo movió en el pasado partido ante el Salamanca UDS en el que dio entrada en el once titular a jugadores como Loti, Chris o Fay. «En una semana de tres partidos teníamos claro que había que dar protagonismo a todos».