Real Ávila.

Álvaro; Toper (Simón, 72'), Doumbia, Carlos Pascual, Alpha; Tena (Marqués, 72') (Fer Díaz, 85'), Álex Moreno; Alberto Martín, Adilson (Llorián, 64'), Jorge Campos; Shergo (Paco Benitez, 64').

Astorga.

Barrero; Jony, Manso, Andrés, Matos; Peláez (Mario, 53'), Alexis, Chris Bueno (David, 73'), Ivi (SergioFernández, 80'); Loren, Javi Amor (Aritz, 73').

Árbitro.

Alonso Infante.

Amonestó con cartulina amarilla a los encarnados Tena,Fer Díaz y Paco Benitez; y a los visitantes Chris Bueno.Expulsó al fisio –Diego– del Real Ávila (R77).

Goles.

1-0 (23') Álex Moreno. 2-0 (25')Alberto Martín. 2-1 (41')Ivi.

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 29 del Grupo VIII de Tercera disputado en el Adolfo Suárez.

El Real Ávila supo sufrir y sobrevivir para seguir siendo el líder del Grupo VIII de Tercera ante unAtlético Astorga que se topó de inicio con la mejor versión de los chicos de Miguel de la Fuente y acabó obligando a los encarnados a pedir la hora ahogados en la segunda parte por un rival que tuvo en las botas de Mario la oportunidad del empate en la última jugada del partido. Se marchó fuera y respiró tranquilo un equipo que afrontaba ante los maragatos un plebiscito. No sólo era el rival, sino él mismo, un Real Ávila sumido en las dudas del juego y los resultados. Las primeras quizás no se resolvieron del todo, las segundas tuvieron la respuesta merecida en tres puntos que deberían servir a los encarnados para rearmarse y reforzarse en lo anímico ante aquellos que vienen por detrás. Que sigan esperando. Porque el Real Ávila recordó a todos quién es el líder del Grupo VIII de Tercera.

Primeros instantes de partido y el Real Ávila se lanzaba sobre el área del Atlético Astorga con ímpetu. Hacía tiempo que no se les veía así a los encarnados. Que iban y volvían a ir. Llovían los balones sobre el área de Barredo, parapetado tras Andrés y Manso, que resolvieron las primeras acometidas ante un Astorga que no encontraba la fórmula para dar respuesta.

Tuvo la primera ocasión –minuto 12– Doumbia en un centro lateral de Jorge Campos desde la derecha que el central remató a las manos de Barrero, que ya veía de cerca a los encarnados. Tuvo que salir de puños cuando Alberto sacó una falta desde el lateral del área buscando el palo largo donde Carlos Pascual ya ejecutaba el remate y movía la melena. Le faltó que le llegara el balón. Qué ganas tenían todos que cazar una buena. Eran los primeros 20 minutos de partido y los encarnados tenían al Atlético Astorga encerrado en su área. Era un vendaval. Lo intento Carlos Pascual en un zapatazo a saque de falta ensayada en la pizarra pero que se fue por el lateral y la vio dentro Adilson en disparo desde fuera del área. Perdonaba el Real Ávila ante un Astorga superado por el ímpetu de los encarnados. Esa versión que tanto de menos echaba Miguel de la Fuente... Y todos.

Había perdonado el Real Ávila y no perdonaría más. Fue como estaba planeado, en un nuevo balón colgado al área y en nuevo un remate de cabeza. La picó Tóper al corazón del área para que entre el tumulto y lío de cabezas fuera la de Álex Moreno la protagonista. Cogió vuelo y altura el remate del centrocampista y Barrero, corto de centímetros, no pudo llegar al cuero, que se colaba en el segundo palo para convertirse –minuto 23– en el 1-0.

Quería más el Adolfo Suárez y quería más el equipo. Se contagiaron todos para buscarlo, hasta el Astorga, al que le entró la inquietud ante la voracidad del Real Ávila, que apenas dos minutos después encontró el 2-0. Por banda derecha se encontraron Jorge Campos y Alpha, que alcanzó la línea de fondo para colgar el centro a Adilsón, que esperaba para el remate. La despejó Alexis, pero el cuero le llegó de segundas a Alberto Martín. Bailoteó dentro del área y con la diestra la ponía en la escuadra contraria –minuto 25– para poner un 2-0 que hacía justicia a todo lo visto. El Real Ávila estaba respondiendo con furia a quienes dudaban de él.

Con el marcador en contra no le quedó más remedio que salir de sus dominios al equipo de José Luis Lago. Lo intentó Javi Amor tras una escaramuza de Ivi por banda izquierda, la pegóPeláez con mucha intención desde el vértice del área, pero en ambos casos se encontraron con Álvaro, seguro de sí mismo y del equipo, que empezó a acusar el esfuerzo de tanto ímpetu. Se tomó un respiro, pero perdió la pelota. Y sin balón, no hay respiro posible. Se ofreció el Astorga para tomar el testigo y comenzar a buscar el protagonismo que no había tenido hasta ese momento. Entre tanto, tuvo el Ávila la oportunidad del 3-0 en una dejada de tacón de Shergo dentro del área para Adilson, que la reventó sin éxito.

Ya no era el mismo Real Ávila del inicio. Tampoco el mismo Astorga, que sabía por donde hacer daño. Ya le había buscado la espalda a Alpha varias veces y en su espalda nació el gol maragato. Salió el lateral a cortar un balón donde no debía, se descolgó Loren a banda y Jorge Campos no llegó a la cobertura. Desde la línea de fondo lanzó un pase que olía a gol. No fue de primeras porque Álvaro reaccionó como un gato al disparo a bocajarro de Ivi, pero lo fue de segundas, cuando el rechace le cayó de nuevo al '21' visitante, que la remataba al fondo de la red para hacer el 2-1 poco antes de un descanso que ya pedía a gritos un Real Ávila que se estaba desinflando a pasos agigantados.

El descanso no cambió la dinámica.Todo lo contrario, la acrecentó. Saltó mejor elAstorga. Necesitaba el Real Ávila retomar el control del partido pero no podía. No encontraba su ritmo ni su momento ante un Atlético Astorga que avisaba de lo que podía hacer pero no encontraba cómo hacerlo. Buscó Miguel de la Fuente más pulmón en el cambio de Shergo y Adilson por Paco Benítez y Llorián pero fue la 'guadaña' de Doumbia a los pies de Loren la que evitó la inquietante carrera del '19' cuando enfilaba el área hacia Álvaro.

Sobrevivía el Real Ávila de lo que fue y consiguió en la primera mitad. La grada se inquietaba ante los constantes errores de los suyos. El acoso maragato era constante ante unReal Ávila que empezaba a mirar el crono y veía que aún quedaba mucho tiempo como para pedir la hora ante un Astorga que cambiaba sus piezas y pisaba el área conAritz y Mario, aunque sin excesivo peligro. Aún así, el escenario era peligroso. Demasiado. Se fue Tena con problemas en los gemelos, se marchó DaniMarqués lesionado. Empezaba a ser un ejercicio de supervivencia extrema en un encuentro que entró en un descuento agónico para un Real Ávila que se agarró a un soberbio Carlos Pascual, a la veteranía de Llorián, el carácter dePaco Benítez, la seguridad de Álvaro y una grada que entendió entonces que pese a los muchos disgustos que le habían dado los suyos en esta segunda parte, les necesitaban. Porque el final guardaba una última para el Atlético Astorga en un saque de córner al primer palo. El rechace fue a las botas de Mario, que se vio en las mismas de Alberto Martín cuando el encarnado hizo el 2-0. En el punto de penalti la pegó ante los encarnados, que se lanzaron a la desesperada sobre el jugador.El balón se marchó fuera. El Real Ávila había sobrevivido.